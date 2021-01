Zorzi torna sulle frasi di Monte sui gay: Francesco lo querela?

Tommaso Zorzi torna sulle frasi pronunciate da Monte sui gay al GF Vip 3 nel 2018, quando per commentare il bacio che si erano scambiate Giulia Salemi e Martina Hamdy durante una manche del gioco ‘Obbligo o Verità’ aveva detto: “Mi fa schifo vedere due donne che si baciano”. L’influencer mentre litiga proprio con la Salemi tira in ballo l’ex fidanzato. Francesco replica via Instagram: lo querela?

Monte nella Casa con Giulia a letto sul bacio con la Hamdy aveva poi detto: “Io su questo sono molto meridionale. È un dato di fatto che al nord hanno un’apertura mentale diversa. Va bene il bacio tra due donne che scherzano, ma mi ha fatto strano quel lungo bacio appassionato“. In studio con Ilary Blasi e Signorini, quando gli erano stati chiesti chiarimenti, si era giustificato: “Io mi riferivo al fatto che mancasse del sentimento, non al fatto che fossero due donne o due uomini”.

Tommy discute con l’amica che ha deciso sorprendentemente di non mandarlo al televoto per guadagnarsi la finale e sbotta: “Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose?”. Poi, spiegando perché nel corso del tempo si sia allontanato da lei, tira in ballo anche Monte.

“Ascolta, io da quando tu sei stata con lui non ti ho più vista. A me non sono piaciute cose che lui ha detto qui dentro. Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice frasi che vanno contro il mio modo di essere io non ci sto. Non potevo far finta che mi andasse bene. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno”, spiega.

E aggiunge: “Se questa persona non mi vuole, io devo sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi? Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati. Ho detto proprio che uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un cogli*ne. Lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte che penso che uno che dice certe robe è un cogli*e. Adesso però ammetti, vero anche lui non aveva piacere che ci fossi?”. Giulia non può farne a meno: “Sì, è vero, era reciproca questa cosa“.

Francesco Monte non ci sta e nelle sue IG Stories furioso sulla questione dice la sua: “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto…chi si fa i caz*i suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto… A tutto c’è un limite… See you soon.. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti”. Sembrerebbe proprio che voglia voglia andare per vie legali…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2021.