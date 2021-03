Zorzi e la Orlando seguiti dalla psicologa del GF Vip anche fuori dalla Casa: ecco perché

Zorzi e la Orlando sono seguiti dalla psicologa del GF Vip, Piera, anche fuori dalla Casa. Lo svela Tommaso intervistato da Casa Chi. L’influencer 25enne e la sua grande amica Stefania usciti dal reality fanno terapia. Tornare alla realtà quotidiana dopo tanto tempo è uno shock, devono riabituarsi pian piano.

Tommy chiama continuamente Stefania, così come Francesco Oppini. “Mi devo staccare pian piano da quelle che erano le mie abitudini all'interno della Casa. Mi auguro di non continuare a chiamarli per sempre 30 volte al giorno e che vada diminuendo, ma essendo abituato a svegliarmi e a sentire la voce della Orlando, non riesco a staccarmi completamente”, confessa.

Questo è uno dei motivi per cui sia lui che la bionda showgirl sono ancora seguiti dalla psicoterapeuta con cui si confidavano nel Confessionale al GF Vip. “Con Stefania stiamo condividendo uno stato psicofisico simile perché siamo stati all'interno della Casa per lo stesso tempo e dunque, ci confrontiamo anche sulla ripresa dal punto di vista psicologico”, confessa Tommy.

“Anche il Grande Fratello ci dà un sostegno con Piera che è la psicologa che ci gestiva anche nella casa, perché è uno shock a tutti gli effetti”, chiarisce ancora Zorzi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.