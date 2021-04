Zorzi e Paolo Bonolis prendono in giro la d’Urso con uno sketch?

Durante l’ultima puntata di ‘Avanti un altro! Pure di sera’ tra gli ospiti c’è stato anche Tommaso Zorzi. Il giovane vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ durante l’incontro con il conduttore del programma Paolo Bonolis ha voluto parlare anche di Barbara D’Urso. Los cambio tra i due è sembrato però essere piuttosto una presa in giro della padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Il 26enne ha infatti detto al 59enne: “Tu Paolo sei nell’olimpo dei conduttori, ma c’è qualcuna più brava di te, è bravissima. Il mio sogno sarebbe conoscerla: è Barbara d’Urso. Il mio sogno è quello di andare da Barbara d’Urso, si può fare?”.

A questo punto Bonolis ha risposto: “Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Allora visto che sei gay devi fidanzarti con Gina Lollobrigida. Vai a casa sua, la circuisci, poi la baci e ti fai paparazzare sotto casa sua. Barbara ti chiama, è sicuro”. Il riferimento sembra essere al tipo di televisione della d’Urso, che a detta di qualcuno sarebbe “trash”.

Non è neanche la prima volta che Zorzi lancia una frecciatina nei confronti della 63enne. Qualche tempo fa parlando di un’ospitata dalla d’Urso di Akash Kumar, tra gli ex naufraghi dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi (reality di cui Zorzi è opinionista), aveva infatti affermato: “Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente. Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”.

