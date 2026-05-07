La sua forma fisica, ora perfetta, fa scatenare gli hater sui social, la cantante replica

La 43enne, sulla sua immagine sensuale, ha detto: “Non sono più la caricatura occhialoni e frangetta”

Al Corriere della Sera sulla sua nuova immagine sensuale e filiforme, ha detto: “Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta”. Ma la sua forma fisica, ora perfetta, fa scatenare gli hater sui social. Dopo Emma Marrone, anche Arisa viene accusata di fare uso di Ozempic per il suo dimagrimento. Lei sbotta: “Accusata da chi?”. E aggiunge: “Non ho saputo niente”.

Dopo Emma Marrone, anche Arisa accusata di fare uso di Ozempic per il suo dimagrimento: lei sbotta

In un post social si mette sotto la lente d’ingrandimento il fisico che ora Rosalba Pippa mostra. In molti parlano di “Ozempic Face”, un’espressione usata sul web per identificare il volto scavato di chi ha fatto uso del farmaco e quindi ha perso peso velocemente. Arisa legge e interviene personalmente con sarcasmo, mettendoli a tacere, forse.

Gli hater usano il termine "Ozempic Face", parlando del suo volto scavato per la forte perdita di peso, lei replica con sarcasmo

L’Ozempic è ormai famosissimo: è un farmaco iniettabile a base di semaglutide, approvato per il diabete di tipo 2, che mima un ormone intestinale per regolare la glicemia e aumentare il senso di sazietà, provocando un forte dimagrimento. Lei però, sempre al Corriere, ha spiegato: “Mi alimento con l’essenziale, mentre prima mangiavo in maniera sregolata e mi si appesantivano corpo e umore. Adesso vorrei farmi fotografare tutto il tempo. Nelle foto mi sento autorizzata ad essere sexy”.