La cantante non si trattiene con chi, vedendola dimagrita, commenta maligna

La 41enne posta uno scatto in cui fa vedere gli addominali scolpiti e la pancia piatta

Posta uno scatto in bianco e nero in cui è sul letto: porta i jeans slacciati, sopra il reggiseno. Mostra la pancia piatta e gli addominali scolpiti. Una donna non riesce a trattenersi e le chiede: “Ozempic?”. Emma Marrone, nuovamente in forma top, sbotta contro il commento social inopportuno.

''Ozempic?'': Emma Marrone nuovamente in forma top sbotta contro il commento social inopportuno

L’Ozempic è da mesi sulla bocca di tutti. E’ un farmaco iniettabile a base di semaglutide, approvato per il diabete di tipo 2, che mima un ormone intestinale per regolare la glicemia e aumentare il senso di sazietà, provocando un forte dimagrimento. Deve comunque essere associato a una dieta perché non è una pillola magica: funziona solo con un corretto regime alimentare, necessario per mantenere i risultati e gestire gli effetti collaterali.

La 41enne posta uno scatto in cui fa vedere gli addominali scolpiti e la pancia piatta

La cantante 41enne non si trattiene con chi, vedendola dimagrita, commenta maligna. Ribatte in modo duro e diretto. "No cucciola, allenamento e piano alimentare”, sottolinea. La salentina poi aggiunge: "Lo stavo aspettando un commento da stron*a. Sei arrivata prima, brava”.

La cantante non si trattiene con chi, vedendola dimagrita, commenta maligna

L’utente non rimane in silenzio e controbatte: “Bel lavoro. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della stron*a mi lascia perplessa". Emma risponde ancora: “Guarda, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta li. Stron*a è un modo di dire, come ‘Ozempic’ giusto?”. I fan sono tutti dalla sua parte. Una le sottolinea, dopo averle elencato le sue complicanze fisiche: "Tu sei l'esempio che posso farcela". La Marrone la sprona: "Ci puoi scommettere. Lotto da anni, ci vuole tempo per imparare a capire un corpo nuovo. Ma sono sicura che riuscirai a trovare il tuo equilibrio, non mollare”.