Le foto dell'addio al nubilato di Aurora Ramazzotti con le amiche in Marocco: guarda..
1. L’addio al nubilato Il grande giorno si avvicina. Le nozze con Goffredo Cerza sono fissate il prossimo 4 luglio in Sicilia, sarà un matrimonio il suo che durerà più giorni. Aurora Ramazzotti sceglie di celebrare l'addio al nubilato con le sue amiche, lontano da tutto, nel cuore del Marocco.
2. Un gruppone Il weekend del ponte del primo maggio si trasforma così in un viaggio che sa di libertà e complicità. Dietro le quinte dell’organizzazione ci sono le amiche più strette: Sara Daniele e Lorna Pagano.
3. Una pausa tutta al femminile Mentre il figlio Cesare, 3 anni, si gode la Romagna con la nonna Michelle Hunziker e le zie Sole e Celeste, Aurora si è prende una pausa tutta per sé: pochi giorni, ma intensi, prima di entrare nel clima fiori d’arancio.
4. Maggio al caldo Hanno costruito un’esperienza su misura, iniziata con una sorpresa semplice ma perfetta: un mazzo di fiori e la promessa di un weekend indimenticabile.
5.Tutte al Riad La base? Un riad elegante nel cuore di Marrakech, tra cortili silenziosi, piscine e angoli dove fermarsi a respirare. Dalle foto condivise, si riconosce lo stile di Riad 72: intimo, curato, con quell’atmosfera sospesa che rende tutto più speciale.
6. Tra relax e serate Le ragazze esplorano la città tra souk e viuzze, si concedono lunghe passeggiate serali e cene piene di risate.
7. Nel deserto E poi l’esperienza più suggestiva: il deserto, con le sue dune dorate, il sole caldo e quella sensazione di libertà totale che resta addosso.
8. La felicità Aury si scatena ed è pronta a vivere il giorno più bello della sua vita.