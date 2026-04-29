Il cantante 30enne è stato legato per oltre due anni a Victoria Stella Doritou: si sono lasciati nel 2022

Poi per lui tanti possibili flirt sussurrati: adesso l’ex di Amici ha nuovamente una ‘lei’

Esce con un nuovo disco, Antologia della vita e della morte, e si prende la copertina di Vanity Fair, su cui posa sorridente. Irama nella lunga intervista al settimanale parla della sua musica e non solo. Il cantante 30enne svela che c’è una persona al suo fianco: è innamorato. “Non ne ho mai parlato”, confida. Ora, senza rivelare chi sia questa donna, confessa che una ‘lei’ è nuovamente arrivata.

''Non ne ho mai parlato'': Irama svela che c’è una persona al suo fianco, è innamorato

L’ex vincitore di Amici è stato legato per oltre due anni alla ballerina e modella Victoria Stella Doritou: i due si sono lasciati nei primi mesi del 2022. Poi per Filippo Maria Fanti nessun’altra fidanzata ‘ufficiale’, solo tanti flirt sussurrati dai giornali.

Quando gli si chiede se sia innamorato, Irama rivela: “Sì. Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto”. Aveva detto in passato: “Non sono uno facile nelle relazioni. Do tanto ma pretendo anche tanto”. Lui chiarisce: “Da quel punto di vista sono cresciuto molto, oggi sono più sereno. Una relazione – che sia amore o amicizia – deve essere un plus. Se entrambi siamo in grado di darci qualcosa in più, diventa armonia, diventa un porto sicuro. Se invece hai bisogno che qualcuno ti completi, allora c’è qualcosa che non va: vuol dire che da solo stai trascurando qualcosa”.

Il cantante 30enne è stato legato per oltre due anni a Victoria Stella Doritou: si sono lasciati nel 2022. Poi per lui tanti possibili flirt sussurrati: adesso l’ex di Amici ha nuovamente una ‘lei’

Non ha mai preso il diploma. Blanco, suo collega, per ottenerlo è tornato a scuola. “Ha fatto bene. - sottolinea l’artista - A me piacerebbe, perché mi piace studiare, informarmi. Tornare davvero a scuola, però… non ho mai vissuto bene quell’ambiente: stare dietro a un banco non mi è mai appartenuto, è sempre stato uno sforzo. Non sono un pozzo di cultura, ma sono curioso. Certo, fare un liceo classico significa studiare cinque ore al giorno, e nel nostro lavoro vuol dire fermarsi, per esempio, con un tour. E' una scelta, e non so se è quella che farei oggi, ma continuare a studiare sì”.