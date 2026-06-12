''Ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio'': Federica Panicucci celebra raggiante la sua laurea, foto

La conduttrice Mediaset si fa vedere con la corona d’alloro sulla testa, super chic e felice: è dottoressa

Il compagno 49enne Marco Bacini esulta insieme a lei e sui social commenta: “Congratulazioni amore mio”

Un sorriso che racconta orgoglio, emozione e tanta soddisfazione. Federica Panicucci festeggia uno dei traguardi più importanti della sua vita e lo condivide con i follower sui social. La conduttrice di Mattino 5 si mostra con la tradizionale corona d’alloro sul capo, un elegante tailleur bianco, un grande mazzo di fiori tra le braccia e nell’altra mano la sua preziosa tesi. Da oggi è ufficialmente dottoressa: celebra raggiante la sua laurea.

''Ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio'': Federica Panicucci celebra raggiante la sua laurea

La 58enne l'11 giugno ha voluto raccontare personalmente la gioia di questo momento con parole che lasciano trasparire tutta l’intensità del percorso affrontato negli ultimi anni. “Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice”, scrive.

In poche ore il post viene sommerso da messaggi di affetto, complimenti e applausi virtuali. C’è chi la chiama affettuosamente “Dottoressa Panicucci” e chi la definisce un esempio di determinazione e forza di volontà. Accanto a lei, come sempre, c’è il compagno Marco Bacini. L’imprenditore 49enne, legato a Federica dal 2016, non nasconde la propria felicità e commenta orgoglioso: “Congratulazioni amore mio”.

La conduttrice Mediaset si fa vedere con la corona d’alloro sulla testa, super chic e felice: è dottoressa

La laurea arriva in un momento particolarmente felice per la conduttrice. Solo pochi giorni fa, infatti, Federica aveva salutato il pubblico dopo la conclusione dell’ennesima stagione di successo di Mattino 5. Ben 182 puntate vissute tra cronaca, attualità e informazione, chiuse con un post emozionato dedicato alla sua squadra: “Abbiamo fatto un viaggio bellissimo insieme, durato 182 puntate! Grazie alla mia squadra unica e insostituibile! E grazie a voi tutti per avermi seguito con così tanto affetto. Ci rivediamo a settembre”. Prima il brindisi con la redazione per la fine della stagione televisiva, poi la festa per la laurea. Due traguardi diversi ma accomunati dalla stessa parola: gratitudine.