La 39enne, ospite a La Volta Buona, trattiene a stento le lacrime quando pensa all’amore col manager 40enne

L’ex Miss Italia è sposata con lui dal 21 settembre 2019, il 7 maggio 2021 è nata Luce, il 29 giugno 2022 Sofia

Cristina Chiabotto trattiene a stendo le lacrime quando pensa all’amore col manager 40enne che ha sposato il 21 settembre 2019. L’ex Miss Italia, eletta nel 2004, in tv confessa: “Sono stata tradita”. Poi si commuove parlando del marito Marco Roscio.

''Sono stata tradita'': Cristina Chiabotto lo confessa in tv e si commuove parlando del marito Marco Roscio

“Sono stata tradita. Ci sono persone predisposte al tradimento e altre meno. Io non l'ho mai scoperto, ma l'ho sempre saputo. Può succedere. Io ho perdonato però... soffro il distacco. Arrivo a sopportare tanto e poi, a un certo punto, non torno più. Do tutte le possibilità e poi ti saluto”, svela la 39enne. In passato è stata fidanzata con l’attore Fabio Fulco per dodici anni, poi la separazione nel 2017.

La 39enne, ospite a La Volta Buona, trattiene a stento le lacrime quando pensa all’amore col manager 40enne

Cristina da Marco ha avuto Luce, nata il 7 maggio 2021, e Sofia, venuta al mondo il 29 giugno 2022. I due sono molto uniti e innamorati. La Chiabotto dice emozionata: “Sono una donna molto sentimentale, piango per tutto”. Roscio è la sua metà perfetta: “Quando si uniscono testa e cuore, ci siamo. Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita”. Ha scelto di stare lontana per un po’ dalla tv per fare la mamma, sulla sua decisione chiarisce: “Nella vita si fanno delle scelte. Io con due figlie con 13 mesi di differenza, ho preferito stare con loro”.