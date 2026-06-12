L’influencer 28enne affronta con coraggio il linfoma di Hodgkin scoperto mentre era incinta della seconda figlia

Dopo la seduta lo acquista per coprire i capelli che stanno cadendo: al suo fianco c’è sempre Andrea Zelletta

La sua è una battaglia difficile, iniziata nel momento in cui avrebbe dovuto pensare soltanto all’arrivo della sua bambina. Eppure Natalia Paragoni continua ad affrontarla con una forza che conquista ogni giorno i suoi follower. L’influencer, dopo essersi sottoposta alla seconda seduta di chemio, sceglie di concedersi un piccolo dono dal forte valore simbolico: si regala un foulard elegante con cui coprire i capelli che stanno progressivamente cadendo a causa delle cure.

''Come sto?'': Natalia Paragoni si regala un foulard dopo la seconda chemio per combattere il tumore

Natalia, che lo scorso 5 maggio ha dato alla luce la secondogenita, ha scoperto di essere affetta da un linfoma di Hodgkin quando era all’ottavo mese di gravidanza. Una diagnosi arrivata all’improvviso, capace di trasformare uno dei momenti più felici della sua vita in un periodo fatto di paure, dubbi e grande sofferenza.

Oggi, però, la 28enne desidera condividere apertamente il suo percorso, mostrando senza filtri anche i cambiamenti fisici che la malattia e le terapie stanno portando con sé. Dopo aver raccontato sui social il progressivo taglio dei capelli, prima accorciati in un caschetto e poi ancora più corti, Natalia sceglie di prepararsi anche alla loro possibile perdita totale.

L’influencer 28enne affronta con coraggio il linfoma di Hodgkin scoperto mentre era incinta della seconda figlia

Poche ore dopo aver lasciato l’ospedale al termine della seconda infusione, si concede un acquisto speciale: un raffinato foulard firmato Pucci. Per affrontare con dignità e femminilità una delle conseguenze più difficili delle cure oncologiche.

Dopo la seduta lo acquista per coprire i capelli che stanno cadendo: al suo fianco c’è sempre Andrea Zelletta

Prima della chemioterapia, Natalia si era sottoposta a tutti gli esami necessari per verificare che fosse possibile procedere con il trattamento. Accanto a lei, come sempre, il compagno 32enne Andrea Zelletta, a cui è legata dal 2019 e padre delle sue due figlie, Ginevra, che compirà tre anni a breve, e della neonata Beatrice. Proprio nelle Stories l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato con sincerità anche le proprie fragilità. “Quando parlano i medici vado in panico”, ha ammesso, affidando scherzosamente ad Andrea il ruolo di segretario durante visite e colloqui ospedalieri.

La scoperta della malattia resta uno dei momenti più dolorosi della sua vita. “Ero incinta all'ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita.Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire”, ha confessato.