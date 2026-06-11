Rocìo Munoz Morales compie 38 anni e organizza un mega party di compleanno: ecco dove

L’ex compagna di Raoul Bova si regala una serata da regina con gli amici più intimi e si scatena

Sorridente, sceglie di indossare un mini abito rosso che le lascia la schiena scoperta

Roma il 10 giugno si illumina per Rocìo Munoz Morales. L'attrice e conduttrice spagnola ha festeggiato i suoi 38 anni con una serata all'insegna del glamour, scegliendo una delle location più iconiche della Capitale: il celebre Jackie O', storico ritrovo della mondanità capitolina e non solo.

Rocìo Munoz Morales compie 38 anni e organizza un mega party di compleanno

Ad attenderla all'ingresso del locale c'erano fotografi e curiosi, pronti a immortalare il suo arrivo. Rocìo non ha deluso le aspettative: raggiante, elegantissima e con il sorriso di chi sta vivendo una fase particolarmente serena della propria vita. Per l'occasione ha puntato tutto sul rosso, sfoggiando un mini dress sensuale che lasciava la schiena scoperta.

All'interno del club, un'immensa tavolata ha accolto parenti e amici più cari per una cena conviviale e ricca di brindisi. L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. Tra risate, chiacchiere e calici alzati, gli ospiti hanno celebrato la protagonista della serata fino a tarda notte.

na delle location più iconiche della Capitale: il celebre Jackie O'

Dopo la cena, il party è entrato nel vivo. Karaoke, balli sfrenati e tanta allegria hanno trasformato il Jackie O' in una vera e propria pista da festa. I video condivisi nelle Storie Instagram dagli invitati, e prontamente ripostati dalla stessa Rocìo, raccontano una donna felice, circondata dall'affetto delle persone che ama e desiderosa di vivere il momento senza pensieri. Tra i presenti non è passato inosservato Alberto Matano. Il giornalista Rai e volto amatissimo de La Vita in Diretta ha preso parte ai festeggiamenti.

Tra gli invitati anche Alberto Matano

Il momento più emozionante è arrivato naturalmente con la torta. Tutti gli ospiti si sono stretti attorno a Rocìo intonando un affettuoso "Tanti auguri a te", mentre la festeggiata spegneva le candeline tra applausi e brindisi.

Lei, con indosso un mini dress rosso, spegne le candeline

E Andrea Iannone? Il nome del pilota continua inevitabilmente a far parlare. Negli ultimi mesi Rocìo ha ammesso di frequentarlo, pur evitando etichette e definizioni. Sui social, però, nessuna traccia della sua eventuale presenza alla festa. .

La Munoz Morales, recentemente intervistata dal settimanale F, è stata chiara nel raccontare il momento che sta attraversando: "Io sono serena. Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. E’ una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l’altra. Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato, come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l'esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo".

E' pronta a guardare avanti. Mamma di Luna e Alma, 10 e 7 anni, nate dalla lunga relazione con Raoul Bova, Rocìo sembra aver trovato un nuovo equilibrio dopo mesi complicati e difficili a causa della rottura col 54enne.