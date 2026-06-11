E’ nuovamente single: “La relazione migliore con Vittorio Cecchi Gori, la domenica a pranzo sono spesso da lui”

“Mi hanno criticata per il mio fisico, mi dispiace la cattiveria, ma l’importante è stare bene con noi stessi”

Valeria Marini, intervistata da Oggi, rivela di essere rinata e aver superato un momento buio. A 59enne, dopo aver ristabilito un forte legame con la madre Gianna Orrù, che per lungo tempo l’aveva esclusa dalla sua vita, la showgirl svela il suo sogno. “Adotterò un bambino”, confida. In tv, a La Volta Buona, invece, parla della sua dieta e delle critiche ricevute sul fisico.

''Adotterò un bambino'': Valeria Marini a 59 anni svela il suo sogno e in tv parla della sua dieta

La sarda è nuovamente single. Si ritiene sfortunata in amore: “Ebbi la prima storia a 16 anni, lui era decisamente più grande di me. Mi dominava. Finì male. E fu l’inizio di numerosi fallimenti. La relazione migliore è stata con Vittorio Cecchi Gori. Dopo che è caduto in disgrazia, si è creato il vuoto intorno a lui. Solo io gli sono stata vicina nel momento del bisogno. Siamo due cari amici. La domenica, pranzo spesso a casa sua. Non gli serbo rancore neppure per avermi convinta ad abortire. Mi prendo le mie responsabilità. Abbiamo sbagliato insieme”.

Un figlio resta al centro dei suoi desideri: “Certo che sì. Però voglio arrivarci per gradi. Prima occorre trovare un uomo che mi voglia bene e che non sia interessato semplicemente al sesso. Non chiedo mica la luna. Voglio un marito sensibile, dolce e spiritoso. Non appena avrò un rapporto degno di questo nome, costruirò una famiglia e adotterò un bambino. Ecco, le ho svelato il mio sogno più autentico e profondo”.

E’ nuovamente single: “La relazione migliore con Vittorio Cecchi Gori, la domenica a pranzo sono spesso da lui”. “Mi hanno criticata per il mio fisico, mi dispiace la cattiveria, ma l’importante è stare bene con noi stessi”, svela la showgirl

La Marini sorride, anche se da Caterina Balivo confessa: "Mi hanno criticata per il mio fisico, mi dispiace la cattiveria, ma l’importante è stare bene con noi stessi”. Le piacerebbe “perdere qualche chilo”. E rivela: “Ho risolto molti problemi di ritenzione idrica, intanto con le intolleranze alimentari. Sto seguendo la dieta tisanoreica, con gli integratori. Quando la seguo a regime, mi sgonfio”.

La dieta iisanoreica è un regime alimentare ideato dal farmacista italiano Gianluca Mech che punta a favorire una rapida perdita di peso attraverso una forte riduzione dei carboidrati e un aumento delle proteine. Nella fase iniziale, detta chetonica, vengono quasi eliminati pane, pasta, riso, dolci e altri carboidrati, mentre si consumano proteine, verdure e prodotti specifici Tisanoreica. In questo modo l'organismo entra in chetosi, un processo in cui utilizza i grassi come principale fonte di energia. Successivamente si passa a una fase di reintroduzione graduale dei carboidrati, fino ad arrivare a un'alimentazione più equilibrata per mantenere il peso raggiunto.