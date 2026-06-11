Dopo la crisi nervosa dello scorso 25 maggio decide di fare chiarezza con un post nelle Storie

“Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like”

Dopo giorni di indiscrezioni, ipotesi, rumor e ricostruzioni più o meno fantasiose, Belen Rodriguez sceglie di parlare in prima persona. Lo fa attraverso le Storie Instagram. Nessuna intervista: solo parole affidate ai social per mettere un punto alle tante voci circolate dopo la crisi che l'ha portata in ospedale lo scorso 25 maggio. L'argentina, 41 anni, si mostra determinata, ma anche profondamente toccata dall'affetto ricevuto nelle ultime settimane. Rompe il silenzio e svela il motivo per cui non condurrà l’Isola dei Famosi: “Ecco perché ho deciso di non accettare”.

''Ecco perché ho deciso di non accettare'': Belen Rodriguez rompe il silenzio e svela il motivo per cui non condurrà l’Isola dei Famosi

"Credo sia arrivato il momento di dire la mia, prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti, è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita”, esordisce la showgirl.

Belen non si limita ai ringraziamenti. Nel lungo sfogo prende le distanze dalle ricostruzioni circolate negli ultimi tempi e lancia una frecciata a chi, a suo dire, avrebbe cavalcato la situazione: “Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait”. Poi aggiunge: "Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso".

La 41enne replica ai gossip e le illazioni con un post nelle Storie

Arriva la rivelazione più attesa. Per settimane si è parlato di una possibile delusione professionale legata proprio all'Isola dei Famosi, con molti che hanno collegato la mancata conduzione al momento difficile attraversato dalla Rodriguez. Lei racconta una versione diversa dei fatti: "Per quanto riguarda la conduzione dell'Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia".

Stando alle sue parole il ‘no’ è arrivato secco per Santiago, 13 anni, nato dall'amore con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. Loro restano la priorità assoluta della sua vita. Non manca anche un ringraziamento a Mediaset per la comprensione dimostrata: "Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni”. Il saluto finale rivolto ai fan suona quasi come una promessa: "Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e..... ci vediamo prestissimo! Belen".