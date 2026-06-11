Fedez e la fidanzata Giulia Honegger incinta felici della loro nuova casa: lui svela il salone sui social, foto

Il rapper 36enne e la giovane stilista 25enne accoglieranno il figlio in un nuovo mega appartamento a Milano

Lei dovrebbe partorire a fine estate, dovrebbe nascere un maschietto, lui è già padre di Leone e Vittoria, 8 e 5 anni

Nuova casa, nuova vita e un bebè in arrivo. Fedez e Giulia Honegger, incinta, guardano al futuro con il sorriso e condividono con i follower alcuni frammenti della loro quotidianità milanese, sempre più vicina a un importante traguardo familiare.

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger incinta felici della loro nuova casa: lui svela il salone sui social,

Nelle Storie social il rapper 36enne si lascia immortalare accanto alla compagna in uno scatto tenerissimo davanti allo specchio dell'ascensore. Federico abbraccia la stilista da dietro e posa le mani sul pancione ormai evidente della 25enne, che dovrebbe dare alla luce il loro primo figlio insieme entro la fine dell'estate. Secondo i gossip sarà un maschietto, destinato ad allargare ulteriormente la famiglia dell'artista, già papà di Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni.

Il 36enne condivide la foto dello spazio centrale già pronto per essere vissuto

La coppia ha appena iniziato un nuovo capitolo trasferendosi in un mega appartamento nel cuore di Milano. Dopo aver lasciato l'abitazione di Piazza Castello, che negli ultimi anni era diventata il suo rifugio dopo la separazione dall'imprenditrice digitale, Fedez sembra pronto a costruire una quotidianità completamente diversa. La nuova casa non è ancora ultimata. I lavori di ristrutturazione sono terminati, ma molti ambienti attendono ancora mobili e dettagli d'arredo. Nonostante questo, gli spazi iniziano già a raccontare il carattere che avrà.

Tra gli scorci condivisi sui social spicca il futuro salone: un ambiente ampio e luminosissimo, caratterizzato da parquet in legno chiaro, grandi vetrate e una vista aperta sulla città. Uno spazio elegante e contemporaneo che lascia intuire il livello della ristrutturazione realizzata.

C'è un ambiente che cattura l'attenzione dei follower, con una carta da parati che parla di infanzia

Ma è soprattutto una stanza ad aver catturato l'attenzione dei follower. Collegata al resto dell'appartamento da un lunghissimo corridoio, appare già pronta a diventare uno degli ambienti più speciali della casa. Su una parete spicca una romantica carta da parati in stile jungle con leoni, giraffe, mongolfiere e dettagli ispirati al mondo dell'infanzia. Dall'altra parte, una nicchia illuminata sembra pensata per ospitare oggetti decorativi, ricordi e accessori di design. Anche qui non mancano la luce naturale e l'accesso a un delizioso terrazzino rivestito in legno, protetto da ampie vetrate e destinato probabilmente a essere impreziosito da piante e angoli relax.

C'è anche un adorabile terrazzino: sarà la stanza del bebè in arrivo o quella di Leone o Vittoria?

La domanda che tutti si pongono è inevitabile: sarà la cameretta del bebè in arrivo oppure uno degli spazi pensati per accogliere Leone e Vittoria quando saranno con il papà? Per il momento Fedez mantiene il mistero.