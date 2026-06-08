Belen Rodriguez dopo la crisi emotiva ritrova il sorriso in famiglia: accanto a lei anche la mamma e il papà, guarda

L’argentina 41enne va con i due figli alla quinta edizione della El Porteno Golden Cup

Veronica Cozzani e Gustavo sono tornati dall’Argentina per lei: ci sono anche Cecilia con Ignazio e Clara Isabel

Dopo giorni complicati, la crisi emotiva e le tante indiscrezioni che continuano a rincorrersi sul suo stato di salute, Belen Rodriguez sembra voler ripartire dalle cose che contano davvero: gli affetti e la serenità delle piccole gioie quotidiane. La showgirl si concede una domenica all'aria aperta insieme alle persone più care, mostrando sui social immagini che raccontano un clima disteso e rassicurante. La 41enne ritrova il sorriso in famiglia: accanto a lei anche la mamma e il papà, tornati dall’Argentina.

Belen Rodriguez dopo la crisi emotiva ritrova il sorriso in famiglia: accanto a lei anche la mamma e il papà

Una lunga tavolata accoglie il clan. L’occasione è speciale: alle porte di Milano si svolge la quinta edizione della El Porteno Golden Cup, manifestazione che celebra la cultura, le tradizioni e la gastronomia argentina. Un evento perfetto per la famiglia Rodriguez. A documentare le ore trascorse insieme non è soltanto Belen. Anche la sorella Cecilia Rodriguez, la mamma Veronica Cozzani e il cognato Ignazio Moser pubblicano nelle Storie e in un post foto e video che mostrano momenti di spensieratezza, sorrisi e tenerezza.

L’argentina 41enne va con i due figli alla quinta edizione della El Porteno Golden Cup

Veronica Cozzani e Gustavo sono tornati dall’Argentina per lei: ci sono anche Cecilia con Ignazio e Clara Isabel

Tra le immagini che catturano ‘like’ spiccano quelle che ritraggono Belen insieme alla piccola Clara Isabel, la figlia di Cecilia e Ignazio nata il 15 ottobre scorso. La conduttrice è una zia affettuosa e premurosa con la nipotina. In altre scene si vedono proprio Cecilia e Ignazio intenti a divertirsi con la loro bambina.

Belen amorevole con la nipotina

Non mancano naturalmente i figli di Belen. Luna Marì, 5 anni il prossimo 12 luglio, è felice e rilassata, mentre il piccolo Santiago, 13 anni è immortalato seduto a tavola mentre osserva divertito gli zii. Le foto e i video restituiscono il ritratto di una Belen sorridente e circondata dall'affetto dei suoi cari. Le ombre delle ultime settimane, segnate dalla crisi che il 25 maggio aveva portato al suo ricovero, sembra lontana. E intanto c’è chi continua a sottolineare che l'ex Stefano De Martino, al suo fianco nel momento del bisogno, sia costantemente in contatto con lei…