Il 27 aprile scorso, quando era all’ottavo mese di gravidanza, le hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin

A causa della cura stava già iniziando ad avere problemi con la lunga chioma, così ha deciso per un bel caschetto

Non aspetta che si diradino. Natalia Paragoni, dopo la diagnosi di tumore, taglia i capelli e lo fa da sola, aiutata dal compagno Andrea Zelletta, a cui è legata dal 2019, quando si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La 28enne e il 32enne sono genitori di Ginevra, che il 20 luglio compirà 3 anni, e Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. L’influencer affronta tutto col sorriso sulle labbra, si fa forza. Parla della chemio, già iniziata, ai follower racconta: "Questa settimana ho la mia seconda ‘infusione’, io la chiamo così”.

''Questa settimana ho la mia seconda ‘infusione’'': Natalia Paragoni dopo la diagnosi di tumore taglia i capelli da sola e parla della chemio

Natalia stava già avendo problemi con la sua lunga chioma. Dopo la prima terapia, i capelli già stavano iniziando a cadere, lo svela: "Stanno iniziando a cadere, quindi è il momento di tagliarli". Decide di accorciali e sceglie un bel caschetto liscio. Si mostra ai follower, che l’hanno inondata di messaggi. Il 5 giugno ha deciso di rivelare il perché del suo silenzio e del parto anticipato della sua seconda bambina: il 27 aprile scorso, quando era all’ottavo mese di gestazione, le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin.

La 28enne in un video mostra tutto

L'influencer si regala un bel caschetto

“In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata”, ha confessato la Paragoni. “Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò”, ha sottolineato. “Un passo alla volta”, ha concluso.

Il 27 aprile scorso, quando era all’ottavo mese di gravidanza, le hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin

Ora nelle Storie ringrazia tutti quelli che le mostrano affetto e vicinanza. Natalia annuncia che racconterà il suo difficile percorso, lottando senza un attimo di respiro per guarire, con accanto la famiglia e Andrea, che le rimane vicino costantemente. Non ha alcuna intenzione di arrendersi all’'intruso'. E’ una combattente.