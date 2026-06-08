Il piccolo è venuto alla luce lo scorso 2 giugno: l’annuncio della cantante il 6 giugno nelle Storie

Il neonato è frutto dell’amore col marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, produttore discografico

Nessuna foto di lei col neonato tra le braccia, al momento solo parole. Rose Villain ha partorito. Rosa Luini, questo il suo nome all’anagrafe, è diventata madre. L’annuncio arriva nelle Storie, la cantautrice e rapper il 6 giugno svela la data in cui ha dato alla luce il piccolo: il figlio è nato lo scorso 2 giugno, alle 22,48, a New York. Rivela anche il nome scelto per il suo maschietto: si chiama Francis Knight. Il bimbo è frutto dell’amore col marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, produttore discografico a cui è legata da oltre dieci anni. “Mai stata così felice”, confessa.

''Mai stata così felice'': Rose Villain ha partorito, ecco il nome scelto per il figlio nato a New York

La 36enne aveva annunciato la gravidanza lo scorso 11 marzo, mostrando il pancione già pronunciato. Lo aveva fatto mostrandosi ai fan in dolce attesa nel video del brano Tuttaluce, dedicato proprio al figlio che sarebbe nato. Nel filmato aveva raccontato la gioia della cicogna, le ecografie, il percorso della gestazione. Ora il bebè è arrivato, lei e il marito, originario di Napoli che ha sposato il 23 maggio del 2022 a Brooklyn, sono al settimo cielo.

Il piccolo è venuto alla luce lo scorso 2 giugno: l’annuncio della cantante il 6 giugno nelle Storie. Il neonato è frutto dell’amore col marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, produttore discografico

I due da anni fanno base a New York, era naturale che Francis Knight nascesse lì, nella città dove lei e Sixpm si sono incontrati e innamorati nel 2015. Adesso inizia la sua nuova avventura da mamma.