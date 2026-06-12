Lo scorso 2 maggio il 26enne ha sposato Sole Galanti nel Santuario di Santa Maria della Sorresca a Sabaudia

“Non demonizzo niente, però penso che sia bello che gli anni si vedano: voglio essere la mamma delle mie figlie”

Lorella Cuccarini si prende la cover di Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera. La showgirl, professoressa di Amici, si racconta e parla anche della sua eterna giovinezza, nonostante i quasi 61 anni. Parla pure delle nozze del figlio più piccolo, Giorgio Capitta. “Ha fregato tutti gli altri”, commenta.

''Ha fregato tutti gli altri'': Lorella Cuccarini parla delle nozze del figlio più piccolo Giorgio e sulle sue rughe svela…

Lei e il marito Silvio Testi, all’anagrafe Capitta, a cui è legata dall’ormai lontano 1991, sono anche genitori della gemella di Giorgio, Chiara, e Sara e Giovanni, 31 e 29 anni. Lo scorso 2 maggio il 26enne ha sposato Sole Galanti nel Santuario di Santa Maria della Sorresca a Sabaudia.

“Giorgio è il più piccolo: ha fregato tutti gli altri. Ha solo 26 anni, è il gemello di Chiara. Mi sono emozionata tantissimo, ma non soffro il distacco. Per me la cosa importante è che i figli siano felici e trovino la loro strada. Lui e Sole stavano insieme da cinque anni, avevano già convissuto a Milano: il fatto che abbiano voluto prendere un impegno a lungo termine mi è sembrato bellissimo. Gli altri sono ancora a casa, i più grandi erano tornati in pandemia: Sara e Giovanni lavorano in parte con il padre, che produce programmi tv, e Giovanni sta anche avviando una società nel digitale; Chiara, invece, ha aperto una società di social media marketing con una cugina. Vederli realizzati mi sta regalando serenità, perché ormai con loro c’è uno scambio più maturo, una condivisione di responsabilità. Non è un caso che quest’anno ho lavorato più dei tre precedenti”, racconta Lorella.

Lo scorso 2 maggio il 26enne ha sposato Sole Galanti nel Santuario di Santa Maria della Sorresca a Sabaudia

La Cuccarini alla ‘pensione’ non pensa: “Spero di lavorare ancora tanto”. Dopo i 60 anni compiuti qualcosa è cambiato: “Ho imparato a prendere le cose con più leggerezza, che non significa prepararsi o impegnarsi meno: continuo a essere competitiva, nel senso che mi piace fare le cose bene e sentirmi un valore aggiunto. Però, per tanti anni, ho vissuto con l’ansia da prestazione e la sensazione di non fare mai abbastanza. Oggi invece mi voglio più bene, sono più tollerante con me stessa. Se una mattina ho un acciacco o non ho voglia di fare palestra, mi dico: lo farò domani. Sembra una sciocchezza, ma cambia l’approccio alla vita. La conquista principale di quest’ultimo anno è che ho imparato a lasciare andare un po’ di più. Anche a filtrare di meno”.

“Non demonizzo niente, però penso che sia bello che gli anni si vedano: voglio essere la mamma delle mie figlie”, sottolinea Lorella

Al suo fisico, sempre al top, tiene, ora lo tratta “con più rispetto”: “Fino a un anno fa, facevo allenamenti più intensi: metabolico, calisthenics… Ma ho capito che per la mia schiena era troppo. Quest’anno sono passata al pilates, lo faccio due volte a settimana con l’istruttore e lo alterno ad allenamenti per conto mio: circuiti e pochissimi pesi. Il mio è un corpo che ha lavorato in modo impegnativo, quindi devo ascoltarlo. Faccio fisioterapia una volta a settimana, lavoro sui muscoli, sui recuperi. Se mi alleno bene tutto l’anno, poi in tournée reggo. Sono cambiati solo i tempi di recupero che non sono più quelli di una volta”.

Lorella sull’alimentazione confida: “Non seguo più un regime dietetico vero e proprio, perché non ne ho bisogno, però sto attenta. Mangiare bene mi viene naturale. Se faccio uno strappo alla regola, non devo nemmeno impormi il giorno dopo di essere più rigorosa: mi viene spontaneo farlo. Le trasgressioni ci sono, ma moderate”.

Sulle rughe la Cuccarini dice: “Tolgo le lenti a contatto e non le vedo proprio. E' come mettere la calza sull’obiettivo della macchina fotografica: effetto flou anni Ottanta. Scherzi a parte, non ho nulla contro trattamenti estetici o operazioni, non demonizzo niente. Però penso che sia bello che gli anni si vedano. Io voglio essere la mamma delle mie figlie, non rincorrere una bellezza che non esiste. Quando qualcuno sui social mi scrive ‘l’età si vede tutta’, rispondo: ho 61 anni, si vede e va benissimo”.