Una parata di volti noti tra musica e spettacolo accompagna gli sposi, 42 e 37 anni, nel giorno più bello

Carolina incanta con tre abiti da sogno, Tommaso cambia look per il party e si veste di bianco come la sua sposa

Un matrimonio romantico, elegante e pieno di amici famosi. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno pronunciato il loro attesissimo sì. Le nozze sono state celebrate sabato 13 giugno a Capalbio, nell'Argentario, il luogo del cuore della coppia, quello dove negli anni hanno costruito ricordi, vacanze e momenti speciali. A rendere ancora più emozionante la giornata c'era anche un motivo in più: i fiori d’arancio arrivano a un anno dalla nascita della loro adorata figlia Anna, nata ad aprile 2025. Tanti i vip presenti a far festa con il 42enne e la 37enne.

Jovanotti, Emma Marrone, Caterina Balivo e tanti vip alle nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: il sì da favola a Capalbio

La cerimonia religiosa è stata celebrata nella suggestiva chiesa di San Nicola. Ad attendere gli sposi un'autentica parata di volti famosi. Tra gli invitati spiccavano Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Dario "Dardust" Faini, Nicola Savino con la moglie Manuela Suma, Edoardo Ferrario, Sara Daniele, Marina Di Guardo e Caterina Balivo insieme al marito Guido Maria Brera.

Il look della 37enne al ricevimento

Dopo il rito, tutti si sono trasferiti sulla spiaggia del Chiarone, dove una grande tensostruttura affacciata sul mare ha ospitato la cena, i brindisi e la lunga festa proseguita fino a tarda notte tra musica, balli e momenti di pura allegria.

Anche il cantautore 42enne cambia outfit

A conquistare l'attenzione degli ospiti, oltre all'amore degli sposi, sono stati i look scelti per l'occasione. Carolina Sansoni ha interpretato alla perfezione il ruolo della sposa contemporanea, cambiando ben tre abiti nel corso della giornata. Per la cerimonia ha scelto una raffinata creazione firmata Vivienne Westwood: un modello bianco dalle linee essenziali ma sofisticate, con spalle scoperte, scollatura ampia e un lungo velo in pizzo che le regalava un'eleganza senza tempo.

I volti dello spettacolo e della musica non bucano i fiori d'arancio della coppia

Successivamente è arrivato il secondo cambio d'abito, firmato Giorgio Armani, con una silhouette più morbida e romantica. Infine, per il party serale, Carolina ha sorpreso tutti con un look decisamente più moderno e sbarazzino: un mini dress in cotone e lino ricamato, impreziosito da dettagli in pizzo e pensato per muoversi liberamente in pista fino all'ultimo ballo.

Ci sono anche Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera

Anche Tommaso Paradiso non è stato da meno. Per il sì in chiesa ha puntato sull'eleganza classica di un completo scuro Giorgio Armani, abbinato a camicia bianca e cravatta grigia. Quando la festa è entrata nel vivo, però, il cantante ha cambiato outfit coordinandosi con la moglie: completo bianco in lino e cappellino con visiera per un look rilassato, perfetto per una notte d'estate sul mare.

Tra gli ospiti Emma Marrone

Tra brindisi, sorrisi e fotografie condivise dagli invitati sui social, il matrimonio di Tommaso e Carolina si è trasformato in uno degli eventi mondani più glamour dell'inizio dell'estate. Un giorno speciale celebrato nel posto che più amano, circondati dagli affetti più cari e da tanti amici del mondo dello spettacolo, per dare ufficialmente il via a un nuovo capitolo della loro storia d'amore.