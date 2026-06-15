Flavia Pennetta sorprende Fabio Fognini per i 10 anni di matrimonio: lui arriva bendato al party a sorpresa, guarda

Festa da sogno sulla spiaggia di Sanremo per il rinnovo delle promesse: presenti anche i tre figli della coppia

Look total white, mare, musica e lacrime di felicità per l'ex coppia d'oro del tennis celebra il loro amore

Dopo quel fatidico sì pronunciato l'11 giugno 2016, Flavia Pennetta e Fabio Fognini celebrano il loro amore nel modo più romantico possibile. L'ex coppia d'oro del tennis italiano si regala un party spettacolare a Sanremo per i 10 anni di matrimonio, trasformando l'anniversario di nozze in un emozionante rinnovo delle promesse matrimoniali. A rendere tutto ancora più speciale è proprio Flavia, che organizza ogni dettaglio in gran segreto, sorprendendo completamente il marito.

Flavia Pennetta sorprende Fabio Fognini per i 10 anni di matrimonio: lui arriva bendato al party a sorpresa

Fabio arriva sul luogo dell’evento bendato, ignaro di ciò che lo aspetta. Solo una volta giunto sulla spiaggia può scoprirsi gli occhi e scoprire davanti a lui uno scenario da favola: la moglie, i loro tre figli Federico, 9 anni, Farah, 6 anni e mezzo, e Flaminia, 4 anni e mezzo, insieme a parenti e amici pronti a celebrare l’importante traguardo.

Festa da sogno sulla spiaggia di Sanremo per il rinnovo delle promesse

La sorpresa ha come colonna sonora le note di "A mano a mano" di Rino Gaetano. Le immagini condivise sui social raccontano tutta l'emozione di un marito commosso davanti alla donna che, dopo dieci anni, riesce ancora una volta a lasciarlo senza parole.

Presenti anche i tre figli della coppia: Federico, 9 anni, Farah, 6 anni e mezzo, e Flaminia, 4 anni e mezzo

La location non è casuale: la festa va in scena proprio a Sanremo, città natale di Fognini, con il mare ligure a fare da sfondo. Una sorta di matrimonio bis, pensato per celebrare non solo l'anniversario ma anche il percorso costruito insieme in questi anni. Protagonisti assoluti della serata, accanto agli sposi, sono i loro tre figli. Federico, Farah e Flaminia, tenerissimi ed entusiasti.

Look total white, mare, musica e lacrime di felicità per l'ex coppia d'oro del tennis celebra il loro amore

Per l'occasione la coppia opta un raffinato dress code total white. La 44enne è splendida icon indosso un lungo abito bianco, caratterizzato da tessuti leggeri, dettagli floreali e delicate trasparenze. Il 39enne porta una giacca bianca, maglia beige e pantaloni dal taglio morbido. Anche gli invitati rispettano il tema cromatico scelto dagli sposi, contribuendo a creare un'atmosfera luminosa e chic.

La 44enne e il 39enne rinnovano le promesse nuziali

Tra gli amici presenti non mancano alcuni volti noti, come Giada Lini e il compagno Graziano Di Prima. L'organizzazione dell'evento è stata curata in ogni dettaglio dalla wedding planner Flavia Robbe, che ha trasformato la spiaggia in una cornice elegante e romantica.