Gente parla di un vero ‘giallo’ legato al possibile matrimonio del 49enne, ora divorziato da Ilary Blasi

La 38enne sfoggia il fisico tonico e tutto curve in bikini e si diverte coi due figli e Isabel, 10 anni

In copertina è immortalata sensuale in bikini in spiaggia. In un piccolo riquadro c’è anche il, il famoso compagno. Francesco Totti e Noemi Bocchi si rilassano a Sabaudia e fanno le prove da famiglia allargata. Il settimanale Gente regala la cover alla 38enne e al 49enne e parla di un vero giallo legato al possibile matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la sua attuale fidanzata. “Mentre Ilary Blasi, la sua ex, ottenuto il divorzio per ri-accasarsi col suo Bastian, il Pupone nicchia. E per adesso nella sua mega villa di Sabaudia fa le prove di famiglia allargata”, scrive.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si rilassano a Sabaudia e fanno le prove da famiglia allargata, ma lui non penserebbe alle nozze con lei…

Francesco e Noemi hanno trascorso il lungo ponte del 2 giugno nella bella magione dello sportivo sul litorale pontino. Con loro Isabel, la terzogenita di 10 anni di Totti e Ilary, e i due figli che lei ha avuto dall’ex marito Mario Caucci, Sofia e Tommaso, 15 e 12 anni. La Bocchi, in spiaggia, si è data da fare giocando a pallavolo, andando sul sup e in canoa con ragazzini.

Il clima è disteso, allegro, fatto di coccole e complicità. Il rotocalco si domanda, però: “Perché Francesco e Noemi non si sposano?”. Nell’articolo si sottolinea come la Blasi abbia fortemente voluto che il divorzio fosse pronunciato prima della discussione, ancora nei tribunali, sul mantenimento, proprio per andare all'altare col tedesco. “A quel che ci risulta anche Noemi è divorziata (la causa di separazione dall’ex marito invece va avanti) e la scappatella che Francesco ebbe con la giornalista Marialuisa Jacobelli, rivelata da uno scoop di Gente nell’ottobre 2024, è ormai acqua passata. Anzi: Noemi non fece mai una piega. Quali sono gli ostacoli allora?”.

Tra i possibili paletti alle nozze potrebbe esserci l’immenso patrimonio di Totti, che tra società e investimenti immobiliari ammonterebbe a circa 300 milioni di euro: forse vuole pensare bene a tutto prima di ‘certificare’ un nuovo legame, o forse vuole semplicemente aspettare la fine delle questioni con Ilary. C’è anche chi sussurra che non sarebbe affatto contento dei fiori d’arancio tra la conduttrice e Muller, che andrebbe a stare stabilmente, per quanto permette il lavoro, nella villa all’Eur, di cui è stato costretto a lasciare l’usufrutto all’ex moglie. E diventerebbe una presenza ancora più forte per i suoi figli. Si racconta pure che la Bocchi sarebbe eternamente in competizione, seppur a distanza, con la sua vecchia antagonista…