Diletta Leotta a un mese dal secondo parto in Messico per il Mondiale: regina della tv su Dazn coi suoi look, guarda

La conduttrice, mamma di Aria, 3 anni il prossimo 16 agosto, l’8 maggio scorso ha messo al mondo Leonardo

E’ entusiasta, la 34enne si fa vedere in formissima col mini abito floreale e svela gli incontri nel backstage

A un solo mese dal parto è già sotto i riflettori di uno degli eventi sportivi più importanti del pianeta. Diletta Leotta torna al lavoro in grande stile: la conduttrice siciliana è volata in Messico per il Mondiale 2026 e, dalle immagini condivise sui social, appare raggiante, elegantissima e in splendida forma.

Diletta Leotta a un mese dal secondo parto in Messico per il Mondiale: regina della tv su Dazn coi suoi look

L’8 maggio scorso la 34enne, già mamma di Aria, che il prossimo 16 agosto compirà 3 anni, ha dato alla luce il piccolo Leonardo, il suo secondo figlio. Dopo alcune settimane trascorse lontano dagli impegni professionali per dedicarsi completamente al neonato e alla famiglia, insieme al marito Loris Karius, eccola nuovamente protagonista davanti alle telecamere di Dazn.

La prima tappa è stata il mitico stadio Azteca di Città del Messico, teatro della cerimonia inaugurale del torneo. Per l’occasione Diletta ha scelto un look capace di catturare immediatamente l’attenzione. La conduttrice si è mostrata con un mini abito aderente a fantasia floreale nei toni del rosa, dell’arancio e del giallo, completato da sandali con tacco e preziosi gioielli. Un outfit allegro, estivo e perfettamente in sintonia con l’atmosfera festosa dell’evento. A rendere ancora più divertente la serata anche un simpatico sombrero di cartone, gadget ufficiale della manifestazione, indossato con il sorriso.

La conduttrice, mamma di Aria, 3 anni il prossimo 16 agosto, l’8 maggio scorso ha messo al mondo Leonardo. Dopo una breve pausa, è tornata al lavoro

A far battere forte il cuore della presentatrice non è stato solo il glamour. Nel backstage Diletta ha avuto l’opportunità di incontrare alcune autentiche leggende del calcio mondiale. Tra selfie, strette di mano e sorrisi, la siciliana si è fatta immortalare accanto a Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, Roberto Baggio e Luis Figo.

E’ entusiasta, la 34enne si fa vedere in formissima col mini abito floreale e svela gli incontri nel backstage. In foto con Ronaldo e Ronaldinho

Le immagini condivise sul suo profilo hanno immediatamente conquistato i follower. In particolare lo scatto insieme ai due campioni brasiliani è diventato virale in poche ore, raccogliendo una valanga di like e commenti entusiasti. A corredo delle foto, Diletta ha raccontato tutta la sua emozione: “Alcuni sogni non si avverano tutti insieme. Crescono con te, passo dopo passo, finché un giorno ti rendi conto di vivere quei sogni. Coppa del Mondo”.