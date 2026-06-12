L’attrice condivide le immagini al Circo Massimo per vedere Cremonini, svelando che non voleva uscire, ma…

La 46enne rivela: "Ultimamente la gente mette ansia”, eppure grazie al 42enne e alcune amiche ritrova il sorriso

Condivide immagini che regalano luce. Sarah Felberbaum confessa il periodo buio illuminato dalla serata al concerto col marito Daniele De Rossi. L’attrice condivide le immagini al Circo Massimo per vedere Cremonini, svelando che non voleva uscire. Sta attraversando “uno dei momenti più brutti della vita”.

''Uno dei momenti più brutti della vita'': Sarah Felberbaum confessa il periodo buio illuminato dalla serata al concerto con Daniele De Rossi

“Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: ‘Stasera si esce’ - svela la 46enne parlando di sé - E tu non vuoi. Perché la gente, ultimamente, ti mette ansia. Perché ti senti al sicuro solo dentro casa, con tua mamma o tua sorella. Con i tuoi figli o tuo marito. Le persone che ti conoscono davvero e davanti alle quali non devi mai fingere”.

Sarah non desiderava andare al concerto, ma ha accettato: “Poi ti lasci convincere e, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci. E sorridi. E non pensi. E bevi dei gin tonic. E ridi e scherzi con gente simpatica. E per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice. E te ne vergogni, come se fosse sbagliato. E scoppi a piangere, perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato”.

L’attrice condivide le immagini al Circo Massimo per vedere Cremonini, svelando che non voleva uscire, ma… La 46enne rivela: "Ultimamente la gente mette ansia”, eppure grazie al 42enne e alcune amiche ritrova il sorriso

Infine conclude: “Ecco, per me ieri sera non è stato un semplice concerto. E’ stato un momento di felicità”. Sarah si mette a nudo, il suo post viene inondato di commenti di chi le esprime grande vicinanza. Mamma di Olivia Rose, 12 anni, e Noah, 9, è sempre stata molto vicina anche a Gaia, la figlia che l’ex giallorosso 42enne ha avuto il 16 luglio 2006 dall’ex moglie Tamara Pisnoli. E’ la prima volta che confida la sua depressione.