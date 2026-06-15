L'influencer condivide tenerissimi scatti di famiglia: tra coccole, bagnetti e momenti di dolcezza con la piccola

La 30enne conquista tutti con il suo "ritratto di famiglia": il rapper 35enne si scioglie insieme alla bimba

Prima estate da mamma e papà, prime vacanze al mare in tre e tantissima felicità da condividere con i follower. Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno godendo uno dei periodi più belli della loro vita e scelgono Forte dei Marmi per regalarsi qualche giorno di relax insieme alla loro adorata Priscilla. Per loro arriva il primo weekend da genitori al mare con la figlia.

Giulia De Lellis e Tony Effe: a Forte dei Marmi il primo weekend da genitori con la figlia Priscilla

A raccontare il fine settimana tenerissimo è la stessa influencer, che sul suo profilo Instagram pubblica una serie di immagini piene di tenerezza accompagnate da una semplice ma significativa frase: "Ritratto di famiglia". La piccola Priscilla è nata l'8 ottobre 2025 e da allora Giulia e Tony non hanno mai nascosto la gioia di questa nuova avventura. Pur proteggendo la loro privacy, ogni tanto regalano ai fan qualche scorcio della quotidianità familiare.

Le immagini condivise mostrano una famiglia affiatata e serena. Tra le più dolci spicca quella del rapper che tiene la bambina stretta a sé mentre lei si addormenta tranquilla tra le sue braccia. Uno scatto che rivela un lato inedito e tenerissimo dell’artista 35enne, lontano dai riflettori e dall'immagine da bad boy che lo accompagna da sempre. Non manca neppure il primo bagnetto al mare della piccola. Giulia immortala il momento con orgoglio e tenerezza, condividendo una tappa importante di questa prima estate insieme.

L'influencer condivide tenerissimi scatti di famiglia: tra coccole, bagnetti e momenti di dolcezza con la piccola

La famiglia ha scelto di trascorrere il fine settimana al Bagno Angelo, uno degli stabilimenti più apprezzati della Versilia. Un luogo che ha conquistato immediatamente la De Lellis per l'attenzione dedicata alle famiglie con bambini piccoli. Nelle sue Stories l'influencer racconta infatti di aver trovato un ambiente perfettamente organizzato per chi viaggia con neonati e bebè.

“Verdure e frutta a km 0, pensate per i bambini che vengono qui - scrive la 30enne - per lo svezzamento c'è tutto, persino le pastine bio o il pescato fatto a omogeneizzato. C'è ogni cosa, anche i bavaglini e i piattini. Se tutti i posti fossero così viaggiare con i bambini sarebbe molto meno stressante e rassicurante”.

La 30enne conquista tutti con il suo "ritratto di famiglia": il rapper 35enne si scioglie insieme alla bimba

Intanto, tra ombrelloni, sole e coccole, Giulia e Tony sembrano più uniti che mai. Le immagini raccontano la loro gioia e scacciano via le perenni voci di crisi e malumori che a tormentone, ogni tanto, li circondano.