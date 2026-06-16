Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati di nuovo! Rinnovano le promesse dopo 15 anni d’amore, guarda

La ballerina e l’ex calciatore si regalano un secondo sì da sogno a Palermo, la città dove tutto è iniziato

Doppio cambio d’abito, festa all’Orto Botanico e i figli protagonisti della giornata più emozionante

Quindici anni dopo il loro primo sì, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati di nuovo. La coppia ha scelto di celebrare il proprio amore rinnovando le promesse matrimoniali in una giornata da favola andata in scena a Palermo, la città che ha cambiato per sempre il loro destino.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati di nuovo! Rinnovano le promesse dopo 15 anni d’amore

L’étoile e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, 47 anni, e l’ex calciatore, oggi dirigente sportivo, 44, hanno voluto festeggiare un anniversario speciale. Proprio nel capoluogo siciliano, infatti, il 13 giugno 2011 erano diventati marito e moglie nella splendida Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni. Hanno deciso di tornare in questa città magica per dirsi ancora una volta “per sempre”. E’ stata una scelta dal forte valore simbolico: è proprio qui che Eleonora e Federico si sono conosciuti anni fa grazie a una cena organizzata da un amico comune. Da quell’incontro è nata l’importante storia d’amore.

La ballerina e l’ex calciatore si regalano un secondo sì da sogno a Palermo, la città dove tutto è iniziato. Con loro anche Marina Di Guardo

La cerimonia del rinnovo delle promesse è stata seguita da una festa spettacolare all’Orto Botanico, trasformato per l’occasione in uno scenario da sogno tra candele, composizioni di fiori bianchi, brindisi, musica e spettacoli di danza. L'organizzazione del party è stato curato interamente dalla Silvia Slitti Luxury Events.

Cambio di look per la 47enne e il 44enne al party all'Orto Botanico

Accanto agli sposi c’erano naturalmente i loro figli: Julia, 14 anni, che sta seguendo le orme artistiche della mamma, e Gabriel, 11 anni, appassionato di calcio come papà. Presenti anche Lucrezia e Ginevra, le due figlie che Balzaretti ha avuto da una precedente relazione e che Eleonora ha sempre considerato e cresciuto come fossero sue.

I due con i loro figli

Per un’occasione così speciale non potevano mancare i cambi d’abito. Durante la cerimonia religiosa la Abbagnato ha scelto un sofisticato completo in seta bianca composto da camicia oversize e gonna asimmetrica, mentre Balzaretti ha puntato su un elegante completo color crema dal taglio morbido. Per il ricevimento, invece, entrambi hanno stupito gli ospiti con look decisamente più glamour. Eleonora ha indossato una creazione scintillante della Maison Ferrari, un abito aderente impreziosito da cristalli dorati e trasparenze raffinate, completato da preziosi gioielli di diamanti. Federico ha invece osato con un originale completo total white composto da pantaloni oversize e una moderna giacca smanicata.

Uno dei momenti della festa

La Abbagnato condivide alcuni scatti della giornata indimenticabile sul suo account Instagram e scrive: “Il vostro affetto ha reso tutto ancora più speciale. Grazie di cuore, è stato meraviglioso”.