''E se domani fosse troppo tardi?'': Elisabetta Gregoraci suoi social annuncia il suo nuovo progetto, ecco di cosa si tratta

La showgirl 46enne lo svela in un reel e attende che chi la segue trasformi la sua idea in un successo

La calabrese è entusiasta dell’idea che ha avuto: “Ci sono parole che rimangono dentro per anni”

“E’ se domani fosse troppo tardi?”, si domanda. Elisabetta Gregoraci con un reel pubblicato sul suo account su Instagram annuncia il suo nuovo progetto. Sarà la protagonista di un vodcast dal titolo “Le parole che non ti ho mai detto”.

''E se domani fosse troppo tardi?'': Elisabetta Gregoraci suoi social annuncia il suo nuovo progetto, un vodcast, "Le parole che non ti ho mai detto"

“E se domani fosse troppo tardi? C’è qualcosa che non hai mai avuto il coraggio di dire? Ad una persona che ami o hai amato, ad un genitore, ad un figlio, ad un amico. A qualcuno che ti ha cambiato la vita. O forse anche a te stess*. Ci sono parole che rimangono dentro per anni. A volte sono dichiarazioni d’amore. Altre volte sono ringraziamenti. Scuse. Verità. Rimpianti. Sogni mai raccontati”, esordisce la showgirl 46enne.

La calabrese poi spiega: “‘Le parole che non ho mai detto’ nasce da qui. Da tutte quelle frasi che avrebbero potuto cambiare qualcosa o che, semplicemente, meritavano di essere dette. Se c’è una storia che porti dentro da troppo tempo, scrivimi. Non cerco la storie perfette, cerco storie vere e profonde. Puoi firmarti oppure restare anonima. La tua lettera potrebbe diventare parte di una puntata del mio vodcast”.

La showgirl 46enne lo svela in un reel e attende che chi la segue trasformi la sua idea in un successo

Nel reel condiviso la sua voce fuori campo aggiunge: “C'è una lettera che non ho mai spedito. La conosco a memoria. L'ho scritta e riscritta decine di volte nella mia testa. Ma non l'ho mai messa in una busta. Non l'ho mai spedita. E so che non sono l'unica. Ognuno di noi ha qualcosa da dire a qualcuno. Qualcuno che ci ha fatto del male, che ci ha delusi o che ci ha salvati senza saperlo. Una persona che si è persa a qualcuno che non c'è più. Sto costruendo qualcosa in cui quelle parole possono finalmente essere ascoltate. Si chiama ‘Le parole che non ho mai detto’. Se hai una lettera che aspetta, scrivimi. Scrivimi a [email protected]. Puoi farlo anche in forma anonima”.