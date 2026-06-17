Ha vinto il game show di Rai2 “The Unknown” grazie alla sua resilienza, messa in mostra anche all’Isola

La 31enne svela di essere innamorata, la storia va avanti da tempo, ma lei la tiene lontana dai riflettori

Ex di Uomini e Donne, quinta classificata all’Isola dei Famosi e a Pechino Express, sesta al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha vinto il game show di Rai2 The Unknown grazie alla sua resilienza, messa in mostra pure negli altri reality a cui ha partecipato. A Chi spiega il motivo per cui si è allontanata dalla tv per un po’ di tempo. “Ho realizzato che sarei dovuta ripartire da zero”, confessa. La causa scatenante è stata la perdita dell’amatissima madre Wendy Fay, scomparsa a soli 59 anni il 15 giugno 2025, sconfitta dal tumore.

''Ho realizzato che sarei dovuta ripartire da zero'': Soleil Sorge spiega il motivo per cui si è allontanata dalla tv

La 31enne svela di avere il cuore impegnato: “Si, sono felicemente innamorata. E’ una storia che dura da tempo e che ho voluto tenere privata”. Quando la mamma è morta però è stata durissima: “Mia madre mi ha cresciuta in modo che fossi forte e che ce la facessi da sola. Quando l'ho persa ho pensato che avrei dovuto fare così e mi sono isolata per più di un mese. Ma ho sempre avuto un ‘support system'. Da quando sono piccola ho una famiglia molto vicina e ho degli amici stupendi. E poi mi ha sorpresa una cosa…”.

Solei chiarisce: “Sono abituata a leggere i commenti sui social, sia di odio sia di amore, e posso dire, con un velo di tristezza, che mi scivolavano addosso. In questo caso invece mi sono arrivate testimonianze d’affetto che ho sentito come lame nel cuore perché arrivavano da persone che non conoscevo e che mi raccontavano pezzi della propria vita per farmi sentire la loro vicinanza. Mi hanno toccato nel profondo”.

La causa scatenante è stata la perdita dell’amatissima madre Wendy Fay, scomparsa a soli 59 anni il 15 giugno 2025, sconfitta dal tumore

Lei adorava la madre: “Sì, ho perso una parte di me e ho realizzato che avrei dovuto imparare a ripartire da zero. Mia madre era la mia migliore amica, la mia più grande consigliera, e adesso non so come fare. La cerco ogni giorno. Vorrei avere un talismano, un amuleto, qualcosa che mi aiutasse a prendere delle decisioni come se mia mamma fosse ancora qui”. Così è sparita: “E’ tipico del mio segno, il cancro. La considero una fortuna anche se mi allontana dalle persone, perché a volte ho bisogno di staccarmi da tutto e ricaricarmi. Non voglio essere compatita e non voglio farmi vedere in momenti difficili nei quali potrei perdere la pazienza, perché poi esce il peggio di me. O il meglio, dipende…”.

“Quando mia mamma stata male ho pensato che la cosa migliore da fare fosse quella di fermarmi, nonostante mi sentissi all'apice di quello che era il mio cammino. Mia mamma era la persona più importante della mia vita e, quella fase di stacco da tutto, mi ha permesso anche di capire cosa volessi fare da lì in avanti. Avevo vissuto di reality e volevo impegnarmi in progetti che trattassero temi che mi stanno a cuore, come la spiritualità e la meditazione. E poi sto scrivendo il mio secondo libro”, chiarisce ancora. La Sorge, che era già uscita con Il Manuale della Stron*a, confida che sarà diverso stavolta.

In futuro vuole “continuare a fare qualcosa che mi rappresenti”. Non solo reality, continuando a essere se stessa, un personaggio che non ama le mezze misure e che molti amano e altri detestano. Questo Soleil lo sa.