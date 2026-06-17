L’ex Miss Italia 2019 si gode la vacanza in Costa Smeralda con il compagno Pietro Pellegri e la figlia Bianca

La 27enne conquista i social tra scatti super glamour e immagini di famiglia: pioggia di like

Estate da sogno per Carolina Stramare. L’ex Miss Italia, incoronata reginetta di bellezza nel 2019, si sta concedendo giorni di relax nella splendida cornice di Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. E sui social lascia tutti senza parole. La 27enne condivide scatti e video che la ritraggono sotto il sole della Sardegna. A catturare l’attenzione è soprattutto la sua forma fisica. Carolina è da urlo in bikini: silhouette longilinea, gambe infinite, addome piatto e tonico, muscoli ben definiti e la naturale eleganza che la contraddistingue.

Carolina Stramare da urlo in bikini a Porto Cervo: sfoggia addominali scolpiti e un fisico mozzafiato

Diventata mamma il 7 gennaio 2025 della piccola Bianca, nata dall’amore con il calciatore Pietro Pellegri, Carolina si gode il relax con la sua famiglia. Sul social, con post e alcune immagini pubblicate nelle Storie, racconta piccoli frammenti dei giorni spensierati insieme alla figlioletta e il compagno. La sua serenità conquista il popolo del web: i like si moltiplicano e i commenti pieni di complimenti non si fanno attendere.

L’ex Miss Italia 2019 si gode la vacanza in Costa Smeralda con il compagno Pietro Pellegri e la figlia Bianca

L’ex reginetta di bellezza, del resto, negli ultimi mesi ha scelto di raccontarsi con grande sincerità anche parlando di temi molto personali. Lo scorso marzo si è sottoposta a una mastoplastica additiva correttiva, il secondo intervento dopo quello effettuato quando aveva appena 19 anni.

La 27enne conquista i social tra scatti super glamour e immagini di famiglia: pioggia di like

Era stata lei stessa a spiegare ai follower le ragioni della scelta. Dopo la gravidanza e il successivo dimagrimento, il seno era cambiato notevolmente e le protesi inserite anni prima si erano spostate.

Carolina è radiosa e felicissima accanto ai suoi affetti più cari

Carolina aveva raccontato di aver deciso di ridurre e riposizionare il seno, affidandosi allo stesso chirurgo che l'aveva operata la prima volta. “Il risultato è stato esattamente come lo desideravo”, aveva spiegato, senza nascondere che il secondo intervento fosse stato più impegnativo e doloroso rispetto al primo. Oggi tutto questo sembra ormai alle spalle. In Costa Smeralda Carolina è radiosa.