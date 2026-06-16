A poco più di un anno dalle nozze, celebrate il 24 maggio 2025 in Valle di Badia, la cicogna torna in volo

Il 37enne e la 31enne, insieme dal 2019, sono già genitori di Allegra, venuta al mondo il 6 febbraio del 2024

Con alcuni scatti a tre, con la moglie e l’adorata figlioletta, annuncia che la cicogna torna in volo. Andrea Cerioli sarà papà bis: Arianna Cirrincione è di nuovo incinta. L’annuncio arriva via social, l’ex tronista svela anche il sesso del bebè. Arriverà un’altra femminuccia. Il 37enne e la 31enne, insieme dal 2019, quando si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, sono già genitori di Allegra, venuta al mondo il 6 febbraio del 2024.

Andrea Cerioli sarà papà bis: Arianna Cirrincione è di nuovo incinta, nell’annuncio via social svela il sesso del bebè

A poco più di un anno dalle nozze, celebrate il 24 maggio 2025 in Valle di Badia, un suggestivo borgo in provincia di Pisa, Andrea e Arianna gioiscono per la seconda gravidanza. “Ehi Piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando”, scrive Cerioli per accompagnare le foto condivise.

In una delle immagini lui è sul divano, la Cirrincione è stesa, appoggiata al compagno di vita, la loro bimba è sulle gambe della mamma e ha il volto sul ventre accennato dell’ex corteggiatrice. Le fotografie sono dolcissime.

A poco più di un anno dalle nozze, celebrate il 24 maggio 2025 in Valle di Badia, la cicogna torna in volo

La coppia aveva svelato la voglia di un altro figlio a Verissimo. "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra”, avevano confessato lo scorso ottobre, ospiti in tv.