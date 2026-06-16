L’ex parlamentare è scomparso ieri, 15 giugno, a Policoro, aveva 78 anni: “Te ne sei andato grande uomo”

La giornalista, conduttrice e scrittrice 47enne affida a un lungo post il suo saluto all’amato genitore

Francesca Barra è devastata per l’improvvisa morte del papà Francesco Michele. L’ex parlamentare è scomparso ieri, 15 giugno, a Policoro, in provincia di Matera: aveva 78 anni. “Sei stato risucchiato in pochi giorni”, scrive la 47enne. La giornalista, conduttrice e scrittrice affida a un lungo post il suo saluto all’amato genitore.

''Sei stato risucchiato in pochi giorni'': Francesca Barra devastata per la morte del papà Francesco Michele, le sue parole

Francesca pubblica un reel in cui con tante immagini racconta il suo legame col padre, commercialista e politico, figura conosciuta e stimata da sempre. “Addio, papà - scrive - Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze. Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma”.

“Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli - prosegue la moglie di Claudio Santamaria - Non torneranno i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore. Gallo, gallina o pulcino? Non ci saranno più le nostre scampagnate per fotografare la Basilicata. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta. Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente”.

L’ex parlamentare è scomparso ieri, 15 giugno, a Policoro, aveva 78 anni: “Te ne sei andato grande uomo”

“Eri così gentile, papà - sottolinea Francesca - Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia. Dalla tua Calabria? Da Firenze, che aveva accolto i tuoi studi e la tua militanza politica? Dal mare della Basilicata che avevi scelto come casa? Chi ti aveva insegnato l’arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio?”.

Ora per lei tutto è mutato: “Niente sarà più come prima. Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi. Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite. Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre”.