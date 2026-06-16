Lui nella Casa aveva avuto atteggiamenti discutibili con lei, la 28enne, ex Temptation Island lo difende

Il 33enne sui social si sfoga e contrattacca: “Non ci potete pensare al fatto che due persone si vogliano bene”

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono fidanzati dopo il GF Vip. I due vengono allo scoperto sui social, ma c’è chi critica la scelta di lei. Lui nella Casa aveva avuto un comportamento altalenante con la 28enne e atteggiamenti discutibili, soprattutto uno, legato a un finto conato di vomito che aveva mimato quando l’ex di Temptation Island era nelle vicinanze. Lei lo difende. Condivide un video in cui sono in auto insieme su X e scrive: “Un conato te lo dovevo dedicare pure io”.

''Un conato te lo dovevo dedicare pure io'': Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono fidanzati dopo il GF Vip, ma c’è chi critica la scelta di lei

“Dopo mesi, un conato te lo dovevo dedicare pure io. Lo so, non all’altezza dei tuoi. Sei il mio re topo”, sottolinea Lucia. I follower, però non apprezzano, così la ragazza interviene e spiega: “Io vi amo per avermi difesa, ma il cretino (con amore e affetto) faceva i conati per tutto, per gli odori che sentiva in casa (uova spesso) e ormai aveva preso questo 'tic' demenziale e infantile, poi che in alcune circostanze sia stato un bamboccio, è appurato e superato”.

Lui nella Casa aveva avuto atteggiamenti discutibili con lei, la 28enne, ex Temptation Island lo difende

Renato, padre di Roberta, nata dalla relazione con l’ex Enrica Grassi, non ci sta. Ai maligni dice la sua e contrattacca. Sempre su X condivide uno sfogo contro chi continua ad avere riserve sul suo rapporto appena nato con la Ilardo. “Siete ossessionati, il GF è finito! Non ci potete pensare al fatto che due persone si vogliano bene e abbiano voglia di conoscersi. Questa vostra voglia di vedere il fallimento altrui è patologico, fatevi curare!”, sbotta.

Il 33enne sui social si sfoga e contrattacca: “Non ci potete pensare al fatto che due persone si vogliano bene”

La neo coppia appare serena e affiatata. Rispondendo alle domande di alcuni follower Lucia svela: ”Cosa mi piace di più esteticamente di Renato? Io lo posso dire? Il sorriso. Ha un bel sorriso”. “A me di Lucia piacciono gli occhi, mi piace il taglio che ha, gliel'ho detto anche prima in macchina. Come sei scontata tu”, replica Biancardi.