L’attrice 49enne condivide sui social un reel pieno di momenti speciali vissuti insieme al compagno

Tra sorrisi, viaggi e amici, spunta anche uno scatto romantico che racconta tutta la forza del loro amore

Ambra Angiolini non si nasconde più. Anzi, celebra il suo amore alla luce del sole con una dedica dolcissima. L’attrice festeggia il compleanno di Pico Cibelli, che ieri, 15 giugno, ha spento 49 candeline. Pubblica nelle sue Storie Instagram un reel emozionante che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti insieme. A corredo delle immagini poche parole: “Auguri amore mio”. Tra gli scatti condivisi, c’è la foto del bacio passionale della coppia.

''Auguri amore mio'': Ambra Angiolini festeggia il compleanno di Pico Cibelli e pubblica la foto del bacio passionale

Nel video scorrono istantanee di viaggi, giornate spensierate con gli amici, sorrisi complici e attimi di quotidianità condivisa, anche la torta. Ma è soprattutto una fotografia a catturare l’attenzione dei follower: Ambra e Pico si scambiano un bacio tutto da ammirare, uno scatto intimo e romantico che vale più di mille dichiarazioni e che conferma quanto la loro storia proceda a gonfie vele.

L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi attrice amatissima e residente a Brescia, è serena e innamorata accanto al manager musicale. Cibelli, dal dicembre 2022 presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy, è considerato uno dei dirigenti più influenti dell’industria musicale internazionale, tanto da essere entrato nella prestigiosa lista dei Global Power Players stilata da Billboard.

L’attrice 49enne condivide sui social un reel pieno di momenti speciali vissuti insieme al compagno

La loro storia d’amore è uscita definitivamente allo scoperto all’inizio del 2026, ma i segnali erano arrivati già mesi prima. A fine 2025, ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra aveva confessato di essere innamorata, senza però svelare l’identità del fortunato. Poco dopo la coppia aveva fatto il debutto ufficiale a un evento Emporio Armani a Milano.

Da allora il rapporto si è consolidato. I due si sono mostrati insieme in diverse occasioni pubbliche, condividendo momenti di famiglia e giornate di svago. Pico ha conquistato anche la simpatia di Jolanda e Leonardo, i figli di 22 e 20 anni che Ambra ha avuto da Francesco Renga, mentre lui è padre di Peter e Alice, nati dalle nozze con l'ex Gaia Diodo.

Tra sorrisi, viaggi e amici, spunta anche uno scatto romantico che racconta tutta la forza del loro amore

I due si fanno vedere ogni tanto anche sui social. Solo qualche mese fa, per il compleanno numero 49 di Ambra, era stato proprio Cibelli a dedicarle parole piene d’amore: “Sei la mia birthday girl preferita ogni giorno, mi sento davvero un uomo fortunato”. Una dichiarazione a cui Ambra aveva risposto senza esitazioni: “Io sono fortunata molto più di te”, accompagnando tutto con un cuore. Ora arriva la nuova dedica. E quel bacio condiviso sembra raccontare tutta la gioia della Angiolini.