L’attore turco 36enne, celebre per il suo corpo statuario tutto muscoli, ha un qualcosa che non gli piace

Lo confida in tv, ospite di Jorge Javier Vázquez a Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir

Can Yaman, sex symbol osannato, rivela quello che considera un suo difetto fisico. Lo confida in tv, ospite di Jorge Javier Vázquez a Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir, la versione spagnola di C’è posta per te. L’attore turco 36enne, celebre per il suo corpo statuario tutto muscoli, ha un qualcosa che non gli piace: i suoi piedi.

''Ecco cosa vorrei cambiare'': Can Yaman, sex symbol osannato, rivela quello che considera un suo difetto fisico

Ha il 46, un numero che considera eccessivo, non trova mai calzature adatte. Non solo. L’attore turco 36enne a causa del basket, praticato in passato, ha le dita dei piedi, ora, leggermente storte.

Can non ne fa mistero. Davanti alle telecamere, svela: “Cosa vorrei cambiare del mio fisico? C’è una cosa, magari non è quella che vedo subito allo specchio, ma sono i miei piedi, perché sono molto grandi. Ho un 46, sono davvero grossi, non lo dico per vantarmi, anzi. Spesso sono un problema, perché non trovo mai il numero giusto delle scarpe che mi piacciono davvero. Molte volte devo prendere delle scarpe che non amo. Il problema vero però è che ho tutte le dita storte, sì, le mie dita non sono per nulla dritte. Ho giocato molto a basket e anche per quello le dita adesso sono storte, un po’ sovrapposte anche”.

L'attore turco 36enne confessa che i suoi piedi non gli piacciono: sono troppo grandi e con le dita storte

Il pubblico presente in studio sorride per la confessione di Yaman e applaude. Apprezzano la sincerità dell’artista che ritenevamo perfetto: nessuno lo è.