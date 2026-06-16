La 34enne parla della piccola nata lo scorso 25 febbraio dall’amore col compagno 24enne Alessio Salata

Lei e la 53enne svelano anche cosa hanno comportato i quasi due anni trascorsi senza mai parlarsi

Mercedesz Henger in tv, a La Volta Buona, con la neo nonna Eva, sua madre, svela a chi somiglia la figlia Aurora. La 34enne parla della piccola nata lo scorso 25 febbraio dall’amore col compagno 24enne Alessio Salata. “Dicono tutti che è uguale al papà”, svela. La mamma però non è d'accordo e precisa: "Per me somiglia tanto anche a Memi, la bocca invece è bella come quella di Alessio”.

''Dicono tutti che…'': Mercedesz Henger in tv con la neo nonna Eva svela a chi somiglia la figlia Aurora

Le due sorridono felici, unite. Mercedesz racconta la sorpresa fatta al fidanzato quando ha saputo di essere incinta: “Quando ho scoperto di essere incinta ero a Roma, ho comprato un regalo e ho fatto finta di dove registrare la reazione per un trend”. Caterina Balivo le domanda che nonna sia Eva. “Grandiosa, mi aiuta davvero tanto, così come la mamma del mio fidanzato”, precisa lei. Coin Alessio va tutto alla grande: “Siamo più uniti dopo la nascita di Aurora”.

La 34enne parla della piccola nata lo scorso 25 febbraio dall’amore col compagno 24enne Alessio Salata

Immancabile parlare della lunga lite che ha separato Mercedesz da Eva per lungo tempo. “Per 2 anni non ci siamo parlate per colpa di un suo ex fidanzato (Lucas Peracchi, ndr.). All’inizio mi piaceva, poi sono successe più cose…”, spiega l’attrice e regista. “Alcuni suoi comportamenti non mi erano piaciuti…”, sottolinea la figlia. Mercedesz però sa che le frizioni sono servite e confida: “Forse senza quei 2 anni difficili oggi non avremmo questo rapporto meraviglioso”.