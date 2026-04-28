''Sono incaz*ata nera'': Elena Santarelli in tv si scaglia contro Chiara Ferragni, ecco perché

La showgirl 44enne non si trattiene quando deve esprimersi sulla fashion blogger e imprenditrice 38enne

Madre di Giacomo e Greta, 16 e 10 anni, è fortemente impegnata con la associazioni per la ricerca

Elena Santarelli non fa sconti. In tv si scaglia senza mezze misure contro Chiara Ferragni. “Sono incaz*ata nera”, sottolinea a Francesca Fagnani a Belve. Madre di Giacomo e Greta, 16 e 10 anni, avuti dal marito Bernardo Corradi, è fortemente impegnata con la associazioni per la ricerca. Ha vissuto sulla sua pelle il delicato percorso del primogenito che ha ricevuto una diagnosi di tumore cerebrale maligno a fine novembre 2017. Il ragazzo è guarito nel maggio del 2019, dopo un lungo percorso di cure.

''Sono incaz*ata nera'': Elena Santarelli in tv si scaglia contro Chiara Ferragni

Fagnani le domanda del caso ‘pandoro-gate’, la showgirl 44enne cambia espressione. Diventa dura e dice: “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità”. Aggiunge: “Sono incaz*ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”. Poi arriva la frecciatina parlando di Fedez: “Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

A Belve la 44enne dice la sua riguardo lo scandalo del 'pandoro-gate'

L’intervista si fa piccante quando Santarelli parla di Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7... tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”. Con lui, con cui è andata a nozze nel 2014, la passione è sempre fortissima. Elena svela: “Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”.