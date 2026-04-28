La 58enne non riesce a bloccare i conati e dà di stomaco, il 25enne, ex di Temptation Island, la segue a ruota

Lei dice che è colpa di una mela: tutti temono un virus intestinale e ‘tremano’…

Valeria Marini al GF Vip, dove è entrata da ospite, per la disperazione della ‘nemica' Antonella Elia, si sente male. “Oh mio Dio, sta vomitando!”, esclama costernato Raul Dumitras, che scappa via e poi, a causa dello spettacolo a cui ha appena assistito, capitola a sua volta. La 58enne non riesce a bloccare i conati e dà di stomaco, il 25enne, ex di Temptation Island, la segue a ruota e ha quasi un mancamento. Tutti temono che la causa di tutto sia un virus intestinale, anche se la showgirl sarda dice che è colpa di una mela.

''Oh mio Dio, sta vomitando!'': Valeria Marini si sente male al GF Vip e fa ‘capitolare’ pure Raul Dumitras

Valeria rimette in salone. “Oh, oddio ma sta vomitando”, sottolinea costernato Raul, che scappa via disgustato, seguito da Renato Biancardi. Marco Berry si arrabbia: “Ma che uomini siete? Ma veramente? Ragazzi, aiutiamola".

Gli inquilini vanno così in soccorso della Marini. Ma ipotizzano che può aver mostrato sintomi di un virus preso in precedenza, prima di varcare la porta rossa. Valeria si mette a letto distrutta, in piena notte si alza. “Come sto? Insomma. Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra la mela, era quella. Io non ho mangiato tanto. Io ho rimesso solo la mela. Mi sento che è stata quella, c’era qualcosa di strano”, dice a chi le chiede.

Il 25enne, disgustato dallo spettacolo a cui ha assistito, ha a sua volta un malore

Antonella Elia commenta: “C’era qualcosa di tossico sulla mela?”. Adriana Volpe è accudente: “Ti facciamo qualcosa di caldo? Comunque secondo noi è perché hai mangiato pesante. Abituata come sei a mangiare le tue centrifughe e le cosine che ti fai fuori, qui hai mangiato la pasta al forno, le verdure". Lucia Ilardo, che ha dato una mano ad Alessandra Mussolini a pulire il pavimento dopo il ‘fattaccio’, specifica che non è stata solo la mela: “Hai rimesso anche le zucchine, ho visto".