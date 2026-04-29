''Abbiamo litigato tanto, poi…'': Elena Santarelli fa piangere Francesca Fagnani a Belve col suo racconto, ecco perché

In tv la 44enne parla della malattia del figlio Giacomo e come abbia influito nel rapporto col marito

La giornalista perde il suo solito aplomb e si commuove: “Ora piangi te, ti dovrei far ridere”

Elena Santarelli è senza filtri a Belve. La sua sincerità e il racconto toccante sulla malattia del figlio primogenito Giacomo e di come la terribile situazione vissuta abbia influito sul rapporto col marito Bernardo Corradi fa piangere Francesca Fagnani. La 44 rivela: “Abbiamo litigato tanto…”. La diagnosi di tumore cerebrale maligno a fine novembre 2017 li aveva sconvolti. La giornalista, sempre distaccata coi suoi ospiti, perde il solito aplomb che la contraddistingue e si commuove. “Ora piangi te”, commenta la showgirl.

''Abbiamo litigato tanto, poi…'': Elena Santarelli fa piangere Francesca Fagnani a Belve col suo racconto

Giacomo, 16 anni, dopo un lungo percorso di cure, è guarito. Elena, madre pure di Greta, 10 anni, ha ricevuto la bella notizia a maggio 2019. La giornalista le domanda: “Quello che ha vissuto Giacomo lo ha raccontato tante volte, ha scritto anche un bellissimo libro, quindi non voglio sottoporla di nuovo a quel racconto e non lo farò. Mi dica però se quello che è successo ha fortificato il vostro rapporto oppure vi ha messo in crisi, perché quando succedono cose così grandi possono anche mettere in difficoltà una relazione, anche se solida”.

La Santarelli non si scompone e svela: “All’inizio ci siamo un po’ scontrati. Abbiamo litigato tanto, non ci siamo parlati per un po’, circa un mesetto. Poi un giorno ci siamo abbracciati e ci siamo detti: ‘Non è colpa di nessuno, è così. Dobbiamo stare insieme. Se non siamo insieme non arriviamo bene alla fine. Comunque vada bisogna stare uniti’. Questa cosa ci ha fortificato tanto, perché hai ragione: un grande dolore o distrugge o fortifica”.

In tv la 44enne parla della malattia del figlio Giacomo e come abbia influito nel rapporto col marito

Francesca ha gli occhi lucidi, le lacrime arrivano quando fa la sua seconda domanda: “L’unica cosa che le voglio chiedere non riguarda gli inizi, nemmeno di come è andata, voglio solo sapere: quando è arrivata la telefonata della guarigione, com’è andata?”.

Elena vede la 49enne vicina al pianto: “Vedi? Adesso è Francesca Fagnani che piange. Ora piangi te. Ti dovrei far ridere adesso". La Fagnani sorride e replica: “Tranquilla, lei ci fa anche ridere”. La showgirl prosegue: “Ero sulla tangenziale, mi ha chiamato la dottoressa e mi ha detto che non c’era più nulla, che Giacomo era guarito”.

La giornalista perde il suo solito aplomb e si commuove: “Ora piangi te, ti dovrei far ridere”

C’è anche spazio alle risate e a rivelazioni inaspettate. La Santarelli fa i nomi di chi pensa sia meno talentuosa di lei nella recitazione: Manuela Arcuri ed Elisabetta Canalis. Sulla sua carriera tv, dice: "Mi hanno fatta parlare poco e mi hanno sottovalutata. Alta, bionda, il classico stereotipo, pensavano sempre che non sarei stata in grado di dare di più. Andare oltre non sarebbe stato male".

Poi, quando Fagnani le domanda se ce l’abbia con qualcuno, confida: “Ormai è morto, non me le può più chiedere. Vogliamo risvegliare i morti? Ce l’ho con una persona famosa che è morta. Secondo me mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. Secondo me è successo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Chi è? Non so se posso dirlo, mi dispiace pure, non può replicare, magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso. Parlo di Emilio Fede, facevo la meteorina, ero agli inizi. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora. Lui mi ha invitata a cena, ma ho detto di no. Dopo non sono stata richiamata”.

Elena confida anche tanti episodi inediti della sua vita professionale

In passato Elena ha sperato di condurre Le Iene: “Mi sono divertita tanto quando ho fatto una puntata de Le Iene. In quel periodo le cambiavano ogni settimana, ma io speravo di continuare, ma non mi hanno richiamata. Credevo di prendere la conduzione in mano, ma nulla, per me Le Iene sono finite lì. Chi mi hanno preferito? Penso Belen, credo sia arrivata lei dopo di me. Davide Parenti mi aveva detto che ero andata benissimo, che ero stata tanto spigliata e quindi io ci ho sperato”.

E ancora: “Dovevo fare un film con Pieraccioni, mi chiamò il mio agente e mi disse ‘sei andata benissimo, manca solo la firma, ma sei presa’. Avevo già fatto tre provini. Poi però hanno preso Laura Torrisi. Questo mi è dispiaciuto, ci avevo fatto la bocca. Lo meritavo più io, i provini erano andati molto bene. Arrivo sempre seconda o terza purtroppo. Come mai arrivo dopo le altre? Francesca sei intelligente. Comunque Laura Torrisi e Pieraccioni poi si sono fidanzati, ha trionfato l’amore, il destino voleva così”.