''Credo nella condivisione e nell’amore'': Michelle Hunziker sempre più appassionata con Giulio Berruti, guarda

La 49enne e il 41enne ancora insieme, abbracciati e raggianti, a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma

Lui l’accompagna a fare un’esperienza di guida sportiva, con loro le figlie e il nipotino della svizzera

Sono intimi e raggianti. Michelle Hunziker è sempre più appassionata con Giulio Berruti, come mostrano le foto di Chi, che la mette nuovamente in cover insieme all’attore e medico 41enne a cui è legata da pochi mesi. I due sono andati a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. La showgirl svizzera ha voluto fare un’esperienza di guida sportiva in pista, guidando un bolide, lui l’ha accompagnata. Con loro anche le figlie della svizzera e il nipotino.

''Credo nella condivisione e nell’amore'': Michelle Hunziker sempre più appassionata con Giulio Berruti

Michelle sembra contenta dei fotografi, non ha più nulla da nascondere. Al settimanale, nella sua lunga intervista, quando le viene fatto notare che lei si stanca facilmente dei rapporti se non sono al top, replica: “Tu devi pensare che ho avuto due matrimoni che sono durati il primo 11 anni e il secondo 10. Sono una che, tendenzialmente, vuole trovare la persona con la quale camminare, credo tantissimo nella condivisione e nell'amore. Adesso, dopo tutto quello che ho vissuto, sono arrivata a un momento in cui so ciò che voglio e so anche ciò che non voglio”.

“Quando conosco qualcuno, mi beccano dopo tre minuti. Sono diventata anche brava a tenere nascoste le cose ma, se devo vivere e conoscere una persona, non lo posso fare al chiuso, rischiando di non capire, per esempio, se è socievole, se sta bene con gli amici che amo o con la mia famiglia. E, quindi, ci vuole un tempo tecnico per capire”, poi sottolinea la showgirl.

Con Berruti è ormai allo scoperto. “Ho mollato tutto”, chiarisce. Anche se vuole preservare la relazione. La Hunziker precisa: “Ho imparato che, quando sei felice, lo puoi comunicare. Ma, se lo comunichi troppo, inquini la tua felicità perché sei esposta a tutti i commenti, a tutti i giudizi, e questo non aiuta nella costruzione di qualcosa di bello. Quindi, sì, sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”.