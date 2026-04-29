La calabrese 41enne, eliminata dal reality a fine puntata, nella Casa racconta il suo vissuto

Riabbraccia il bambino di 7 anni avuto dall’ex Francesco Caserta, assente dalla vita del piccolo

Piange e si dispera. Paola Caruso è in lacrime al GF Vip. “Per Michele vivo col senso di colpa”, confessa. Poi per lei arriva la sorpresa del figlio: riabbraccia il bambino di 7 anni avuto dall’ex Francesco Caserta, assente dalla vita del piccolo.

''Per Michele vivo col senso di colpa'': Paola Caruso in lacrime al GF Vip, poi arriva la sorpresa del figlio

La calabrese 41enne, eliminata dal reality a fine puntata, nella Casa racconta il suo vissuto. Ilary Blasi le mostra le clip in cui ripercorre la sua difficile storia. “Non ho nonni, non ho fratelli. Sono stata adottata, ho conosciuto mia madre biologica a 33 anni”, racconta Paola.

Non è arrabbiata sulla sua madre biologica, Imma Maleca, che l’ha abbandonata: “Non è stata colpa sua, è stata costretta. Era piccola quando mi ha avuto. Ora che sono mamma capisco quanto sia stato straziante per lei. Le voglio bene perché mi ha messo al mondo. Ho provato ad avvicinarmi, però forse lei è impegnata con i suoi altri figli”.

Riabbraccia il bambino di 7 anni avuto dall’ex Francesco Caserta, assente dalla vita del piccolo

La Caruso spiega: “Io ho avuto dei genitori stupendi, sono stata fortunata”. Poi confida: “Vivo spesso con questo senso di colpa. Tutti i giorni”. Lo prova a causa del figlioletto. “Per me il mio papà è stato il perno della mia vita - chiarisce - Mio figlio... è come se non avesse un papà, vorrei che non si sentisse diverso dagli altri. Mi sento in colpa per lui”. Su Caserta rivela: “Quando l’ho conosciuto ho provato quel tipo di amore vero e puro, da cui è nato Michele. Noi ci siamo amati tanto, lo abbiamo voluto e cercato”. Tutto è mutato mentre era incinta: “Mi sono ritrovata sola, sbattuta fuori casa. In quel momento ho fallito”.

Il volto di Paola è inondato dalle lacrime, ma arrivano le sorprese per lei. Imma le ha scritto una lettera: “Qualcosa è andato storto tra di noi e questo mi è dispiaciuto molto. Ricordati una cosa, amore mio: ti amo come amo i miei altri figli. Non sei sola, noi siamo qui ad aspettarti. Ti auguro tutto il bene di questo mondo, la tua mamma Irma”.

Il bimbo le regala un girasole

A seguire c’è il momento clou: nella Casa entra Michele, le porta un girasole. I due si stringono forte. Il bimbo le confida: “Posso dirti delle cose belle? Ho preso distinto e buono a scuola, mi manchi tanto mamma”. Tutti si emozionano e applaudono i due che si ritrovano stretti, stretti.