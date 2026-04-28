La showgirl svizzera svela: “Ho la necessità di avere accanto una persona risolta”

Spiega di essere “molto maschile”, però per la 49enne questo è “un buon momento” per cambiare musica

Michelle Hunziker confessa di essere felice con Giulio Berruti, anche se non fa il nome dell’attore e medico estetico e odontoiatra 41enne a cui si è legata sentimentalmente. Nella lunga intervista rilasciata a Chi nel numero da domani, 29 aprile, in edicola, svela: “Ho mollato tutte le corazze”. Parla di quelle che si era costruita negli anni.

''Ho mollato tutte le corazze'': Michelle Hunziker confessa di essere felice con Giulio Berruti, ma…

La conduttrice svizzera parte da lontano per parlare del suo rapporto con gli uomini. “Mio padre era meraviglioso, era un artista, ma aveva delle fragilità e questa cosa ha segnato le mie relazioni. Ho sempre riconosciuto nell’uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta”, spiega.

La showgirl svizzera svela: “Ho la necessità di avere accanto una persona risolta”

“Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento”, aggiunge. Si sta lasciando andare: “Assolutamente sì. Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”. Non desidera dire di più, come pure accaduto in tv, a Verissimo.

La 49enne con l'attore e medico 41enne, le figlie minori e alcuni amici la scorsa Pasqua a Marrakech

Nel cuore di Michelle c’è un ex che ha un posto speciale: Eros Ramazzotti. I due si sono sposati il 24 aprile 1998 e si sono separati nel 2002, il divorzio è arrivato nel 2009. Insieme hanno messo al mondo Aurora, 29 anni, che il prossimo 4 luglio sposerà Goffredo Cerza, da cui ha avuto Cesare, 3 anni. Di lui dice: “Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”.