''Dieci sono anche nostri'': Antonella Clerici festeggia i 60 anni del compagno Vittorio Garrone con una dolce dedica, foto

La conduttrice celebra il compleanno dell’uomo che ama con una torta realizzata dalla chef Cristina Rossettini

I due sono una coppia dal 2016: lei è mamma di Maelle, classe 2009, lui è padre di tre figli, Agnese, Beatrice e Luca

Condivide un reel su Instagram in cui raccoglie tanti scatti che raccontano l’intensa storia d’amore che vivono dal 2016. Nelle Storie, poi, pubblica una foto con lui: tra le mani ha una bella torta di compleanno piena di riccioli di cioccolato. Antonella Clerici festeggia i 60 anni, compiuti ieri, 27 aprile, del compagno Vittorio Garrone. La conduttrice gli fa una dolce dedica e scrive: “Dieci sono anche nostri”. Parla proprio degli anni vissuti l’una accanto all’altro.

''Dieci sono anche nostri'': Antonella Clerici festeggia i 60 anni del compagno Vittorio Garrone con una dolce dedica

Sorride accanto all'imprenditore, che fa altrettanto. Sul dolce, realizzato dalla chef Cristina Rossettini, che ringrazia, campeggiano due candeline a forma di numero che compongono la ‘fatidica’ età, 60. La presentatrice 62enne regala a Vittorio parole piene di sentimento: “Auguri amore mio per i tuoi splendidi 60 anni. Dieci sono anche nostri. Pieni di vita, di gioia, di condivisione con i nostri figli e i nostri amici. Noi, sempre io e te all'infinito e oltre”.

Il post della conduttrice 62enne

La coppia condivide tutto quel che riguarda la loro esistenza. Insieme hanno formato una bella famiglia allargata coi loro figli: lei è mamma di Maelle, classe 2009, avuta dall’ex Eddy Martens, lui è padre di tre figli, Agnese, Beatrice e Luca, nati da una precedente relazione.

elebra il compleanno dell’uomo che ama con una torta realizzata dalla chef Cristina Rossettini

La Clerici a Chi sull’amore e Garrone recentemente ha detto: “Come tutte le donne ho molto sofferto, ero un po’ quella dei drammi sentimentali, una ‘drama queen’. Ma, alla fine, anche le cadute sono servite per incontrare una persona come Vittorio che mi ha insegnato a vivere un rapporto alla pari. A non aver paura che, quando il tuo uomo esce di casa, ti metta le corna”. Il matrimonio tra loro non arriverà: “Per me in un rapporto l’uomo deve sapere che posso andarmene quando voglio, e lui anche. Questa libertà di non avere vincoli anche economici mi piace. Qualcuno potrebbe dire: ‘Sposa un Garrone’, ma anche in quello sono atipica. Ragiono con la mia testa. Il motivo per cui sto con Vittorio è che mi fa stare bene, ma esistiamo a prescindere dall’altro”.