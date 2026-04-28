La popstar e attrice si fa vedere in palestra dopo l’allenamento quotidiano: è soddisfatta

L’esperta di fitness Tracy Anderson la elogia per la sua forma smagliante e piovono ‘like’

Non ce n’è per nessuna. Jennifer Lopez a 56 anni ha addominali scolpiti e un fisico perfetto. La popstar e attrice si fa vedere in palestra dopo l’allenamento quotidiano: è soddisfatta. I fan vanno in brodo di giuggiole e gli scatti dell’artista fanno il pieno di ‘like’. Persino l’esperta di fitness Tracy Anderson la elogia per la sua forma smagliante. Il suo segreto? Una dieta equilibrata e tanto work out.

Jennifer Lopez a 56 anni ha addominali scolpiti e un fisico perfetto: ecco il segreto per essere sempre al top

J.Lo, come riportato da People, inizia già al mattino a non sforare. La sua colazione non può superare le 90 calorie. Per iniziare la giornata con energia, punta su qualcosa di semplice ma nutriente: uno smoothie a base di fragole, mirtilli e lamponi, arricchito con yogurt greco, un po’ di miele, succo di limone e ghiaccio. Una scelta fresca e completa, perfetta per partire con il piede giusto.

Una cosa però è certa: niente caffè. L’attrice ha deciso di eliminare completamente la caffeina dalla sua routine quotidiana. Al suo posto, grande attenzione all’idratazione: durante la giornata beve molta acqua, spesso con l’aggiunta di limone, arrivando ad almeno sette bicchieri. Per uno spuntino veloce, invece, preferisce qualcosa di semplice come qualche noce.

La popstar e attrice si fa vedere in palestra dopo l’allenamento quotidiano: è soddisfatta

A pranzo mantiene una linea leggera ma equilibrata. Che sia a casa o al ristorante, sceglie spesso il pesce, in particolare salmone o spigola, accompagnati da verdure come broccoli, zucchine o peperoni. Quando ha voglia di qualcosa di ancora più fresco, opta per un’insalata ricca: cavolo, semi di zucca, feta, condita con succo di limone e un filo d’olio.

La cena arriva presto, intorno alle 18:30. E’ una scelta precisa: mangiare presto, anche per condividere il momento con i figli e favorire una digestione più leggera. A tavola può capitare un piatto di riso e fagioli, ma spesso torna anche un grande classico delle diete sane: il petto di pollo grigliato, accompagnato magari da cavolini di Bruxelles.

Ma l’alimentazione, da sola, non basta a spiegare la forma straordinaria di Jennifer Lopez. Una parte fondamentale del suo stile di vita è l’allenamento, che segue con grande disciplina. Il suo programma è intenso e vario: plank, squat, affondi, esercizi per gli addominali e lavoro funzionale fanno parte della routine.

L’esperta di fitness Tracy Anderson la elogia per la sua forma smagliante e piovono ‘like’

Inizia sempre con lo stretching, poi passa ai pesi per rafforzare spalle e braccia. Non mancano esercizi come push-up per tonificare tutto il corpo e crunch per lavorare sugli addominali. Chiude spesso con esercizi di allungamento ispirati allo yoga. Accanto ai suoi personal trainer, David Kirsch e Tracy Anderson, dedica anche tempo alla danza, fondamentale per prepararsi ai suoi spettacoli.

A completare il quadro c’è uno stile di vita molto attento anche al benessere mentale. Dorme circa otto ore a notte e ogni mattina si concede un momento di meditazione, accompagnato da mantra motivazionali. Un equilibrio tra corpo e mente che richiama perfettamente il celebre principio: mens sana in corpore sano.