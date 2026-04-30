Il 62enne è al vetriolo sui social e replica alla showgirl 44enne, poi, però cancella i post

Chiama in causa pure la giornalista 49enne rea di non dargli il diritto di replica dopo le affermazioni dell’altra

Non ci sta a quel che si dice di lui ed è una furia. Antonio Zequila sbotta contro Elena Santarelli e Francesca Fagnani dopo la puntata di Belve. “Citato e offeso”, tuona sui socia, anche se poi cancella i post dalle sue Storie.

''Citato e offeso'': Antonio Zequila sbotta contro Elena Santarelli e Francesca Fagnani dopo la puntata di Belve

Durante l’intervista alla showgirl 44enne, la giornalista 49enne le ricorda che il famoso soprannome “Er mutanda” che ha perseguitato il 62enne per anni era stato creato da lei. I due hanno entrambi partecipato all’Isola dei Famosi nel 2005. Zequila più volte ha definito lesivo per la sua reputazione il ‘nomignolo’.

“Lo dovevo chiamare Mister Cachemire? Stavamo all'Isola dei Famosi... Si sentiva tanto grande con questa mutanda bianca. Con quel tipo di costume o sei un figo o non la metti. Poi addirittura bianca: devi essere importante per portarla di quel colore”, replica Elena. Poi aggiunge: “Gli chiederò scusa…”.

Il 62enne è al vetriolo sui social e replica alla showgirl 44enne, poi, però cancella i post

Antonio ascolta e diventa una furia. Facendo riferimento anche a vecchie dichiarazioni, sempre a Belve, di un altro ospite della Fagnani, scrive: “Prima nell'intervista di Pappalardo sono stato citato e offeso, ieri sera nell'intervista di Elena Santarelli sono stato offeso di nuovo, mi aspetto il diritto di replica dalla giornalista Fagnani”.

L’ex naufrago prosegue al vetriolo: “Considerando quindi con dispiacere che Francesca Fagnani non mi concede il diritto di replica, sono costretto a difendere la mia virilità, non i centimetri che Elena Santarelli non ha visto all'epoca dell'Isola dei Famosi. A volte la fame provoca sviste memorabili, le consiglio un bravo oculista per la vista e un bravo foniatra per la voce sgradevole che si ritrova”.