La 39enne è al quinto mese di gravidanza: aspetta il primo bebè dal marito Fabio Borghese

La top manager della Donati Spa, presidente di ANCE Giovani, ha sposato il principe 60enne a giugno 2024

Milly Carlucci parla da nonna, rivela le emozioni che vive. “Aspetta una bambina”, confessa al settimanale Gente. Svela quando partorirà la figlia Angelica Donati: la piccola nascerà il prossimo luglio. La 39enne è al quinto mese di gravidanza: aspetta il primo bebè dal marito Fabio Borghese. La top manager della Donati Spa, presidente di ANCE Giovani, ha sposato il principe 60enne il 30 giugno 2024.

''Aspetta una bambina'': Milly Carlucci parla da nonna e svela quando partorirà la figlia Angelica Donati

“A luglio divento nonna per la prima volta. Mia figlia aspetta una bambina: per me è l’evento dell’anno, sono in trepidante attesa. Mio marito Angelo (Donati, ndr) e io non ce lo aspettavamo: quando Angelica ce lo ha comunicato, ed era già avanti con la gravidanza, stavamo quasi svenendo dall’emozione”, confida la conduttrice 71enne. E’ felice che la cicogna sia rosa: “Molto! Quanto vorrei che ci fosse ancora qui mia mamma: lei credeva nella dinastia delle femmine. A me e alle mie sorelle diceva sempre che le donne hanno più tempra e carattere. Sa una cosa? Molto spesso, prima di entrare sul palco, penso a lei e a mio padre e mi lascio avvolgere dalla tenerezza”.

La 39enne è al quinto mese di gravidanza: aspetta il primo bebè dal marito Fabio Borghese. In foto con la mamma 71enne, papà Angelo Donati, 78 anni, e il fratello Patrick, 34

Sulle pagine di Oggi la Carlucci, parlando sempre della bimba che arriverà e del suo ruolo, dice: “Sarò una nonna attenta. In questo senso: sarò attenta a non oltrepassare i giusti limiti. Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po' troppo nelle loro vite. A me non sembra di farlo, però se loro me lo dicono vuol dire che è vero. Quindi il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori, io farò quello che mi chiederanno di fare”.

La top manager della Donati Spa, presidente di ANCE Giovani, ha sposato il principe 60enne a giugno 2024

Milly e il marito 78enne sono orgogliosissimi dei loro figli: sono genitori anche di Patrick, 34 anni, manager di una multinazionale con sede a Londra.