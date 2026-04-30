''Aspetta una bambina'': Milly Carlucci parla da nonna e svela quando partorirà la figlia Angelica Donati

- La 39enne è al quinto mese di gravidanza: aspetta il primo bebè dal marito Fabio Borghese
- La top manager della Donati Spa, presidente di ANCE Giovani, ha sposato il principe 60enne a giugno 2024
Milly Carlucci parla da nonna, rivela le emozioni che vive. “Aspetta una bambina”, confessa al settimanale Gente. Svela quando partorirà la figlia Angelica Donati: la piccola nascerà il prossimo luglio. La 39enne è al quinto mese di gravidanza: aspetta il primo bebè dal marito Fabio Borghese. La top manager della Donati Spa, presidente di ANCE Giovani, ha sposato il principe 60enne il 30 giugno 2024.
“A luglio divento nonna per la prima volta. Mia figlia aspetta una bambina: per me è l’evento dell’anno, sono in trepidante attesa. Mio marito Angelo (Donati, ndr) e io non ce lo aspettavamo: quando Angelica ce lo ha comunicato, ed era già avanti con la gravidanza, stavamo quasi svenendo dall’emozione”, confida la conduttrice 71enne. E’ felice che la cicogna sia rosa: “Molto! Quanto vorrei che ci fosse ancora qui mia mamma: lei credeva nella dinastia delle femmine. A me e alle mie sorelle diceva sempre che le donne hanno più tempra e carattere. Sa una cosa? Molto spesso, prima di entrare sul palco, penso a lei e a mio padre e mi lascio avvolgere dalla tenerezza”.
Sulle pagine di Oggi la Carlucci, parlando sempre della bimba che arriverà e del suo ruolo, dice: “Sarò una nonna attenta. In questo senso: sarò attenta a non oltrepassare i giusti limiti. Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po' troppo nelle loro vite. A me non sembra di farlo, però se loro me lo dicono vuol dire che è vero. Quindi il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori, io farò quello che mi chiederanno di fare”.
Milly e il marito 78enne sono orgogliosissimi dei loro figli: sono genitori anche di Patrick, 34 anni, manager di una multinazionale con sede a Londra.