Raoul Bova e Beatrice Arnera passeggiano a Roma con la figlia di lei: sono già una famiglia, guarda

L’attore 54enne e la collega 30enne sono una coppia solo da alcuni mesi, ma bruciano le tappe

Sorridenti, si baciano in pubblico e stanno con la bimba di 2 anni che l’attrice ha avuto da Andrea Pisani

Stanno insieme solo da pochi mesi, ma l’amore che li unisce li ha spinti a bruciare le tappe. Raoul Bova e Beatrice Arnera passeggiano a Roma con la figlia di lei, Matilde. Il settimanale Gente mette la foto che li immortala sorridenti e appassionati in copertina e titola: “Sono già una famiglia”.

Raoul Bova e Beatrice Arnera passeggiano a Roma con la figlia di lei: sono già una famiglia

Look super casual per entrambi, il 54enne e la 30enne camminano con, davanti a loro, la piccola di 2 anni che Beatrice ha avuto dal comico Andrea Pisani. La coppia, pur scorgendo i paparazzi, non dà segni di fastidio: Bova e la Arnera rimangono rilassati e addirittura salutano i fotografi. Non hanno più nulla da nascondere.

Raoul e Beatrice si conoscono dal 2021, quando hanno cominciato la lavorare insieme sul set di Buongiorno, Mamma!, la cui terza e ultima stagione è andata in onda nell’autunno 2025. Quando il legame di lui con Rocìo Munoz Morales ha cominciato a scricchiolare pericolosamente, si sono avvicinati.

L’attore 54enne e la collega 30enne sono una coppia solo da alcuni mesi, ma bruciano le tappe. Sorridenti, si baciano in pubblico e stanno con la bimba di 2 anni che l’attrice ha avuto da Andrea Pisani

Bova, grazie alla giovane artista, è riuscito a superare la bufera mediatica che lo ha travolto a causa dei messaggi audio privati inviati a Martina Ceretti e diventati pubblici. Ha ricucito pure con l’ex spagnola, con cui ha vissuto una relazione durata 12 anni, arricchita dalla nascita di due figlie, Luna e Alma, 10 e 7 anni. Ora, stando a quel che si legge sul giornale, non solo stanno insieme, ma avrebbero deciso di convivere, la loro abitazione si troveerebbe in zona Prati, quartiere centrale della Capitale. Qui sono stati sorpresi dagli obiettivi spioni, mentre, dopo aver fatto colazione, ed essersi scambiati un bacio in pubblico, avrebbero poi ripreso a camminare, spinti dalla bella giornata di sole.