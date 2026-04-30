Accompagnato dalla madre, è andato nello studio del tattoo designer Leo Testa

La venezuelana 43enne ha assecondato il desiderio del ragazzo, avuto da Matteo Ferrari

Manca poco alla maggiore età: spegnerà 18 candeline il prossimo 27 novembre. Aron Ferrari, figlio di Aida Yespica, a 17 anni si fa i suoi primi tatuaggi e nelle sue storie svela cosa si è fatto disegnare sulla pelle.

Aron Ferrani, figlio di Aida Yespica, a 17 anni si fa i suoi primi tatuaggi: ecco cosa si è fatto disegnare sulla pelle

Il 17enne, accompagnato dalla madre, è andato nello studio del tattoo designer Leo Testa a Milano. La venezuelana 43enne non ha detto di no, ha assecondato il desiderio del ragazzo, avuto dall’ex ora 46enne Matteo Ferrari. Lui la ripaga facendosi incidere il suo nome all’interno del polso: la showgirl si sente onorata e felice.

All'interno del polso ha voluto fosse inciso il nome della madre, che lo ha accompagnano nello studio di Leo Testa a Milano

Aron desidera che i suoi primi tatuaggi siano per i suoi genitori. Non pensa, così, solo all’adorata mamma, ma pure al papà. Sul lato un lato del torace si fa anche disegnare, con caratteri romani, la data di nascita dell’ex calciatore, venuto al mondo il 5 dicembre del 1979. L’ex difensore di Parma, Roma e Inter è nato ad Aflou, in Algeria,. Si è ritirato dal calcio nel 2014 e oggi vive a Miami e gestisce diverse attività imprenditoriali. Il figlio li adora entrambi.

Su un lato del torace ha scelto di avere la data di nascita del papà, Matteo Ferrari: 5 dicembre 1979

Aida per celebrare l’ultimo compleanno del figlio, sul social aveva scritto parole importantissime: “Sei il senso della mia vita, la mia anima, la mia forza e il mio rifugio. Ogni giorno con te è un dono prezioso, ogni tuo sorriso riempie il mio cuore di gioia, ogni tua carezza mi ricorda quanto sono fortunata ad essere tua madre. Sei la mia comfort zone, il mio porto sicuro, il luogo dove il mio cuore trova pace. Ti auguro una vita piena di felicità, amore e sogni realizzati, perché non meriti altro che il meglio di tutto ciò che il mondo può offrire. Ti amo immensamente, più di quanto le parole possano esprimere. Con tutto il mio cuore, la tua Mami”