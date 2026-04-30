Melissa Monti compie 21 anni: la tenera dedica del fidanzato Cristian Totti sui social, guarda

L’attrice, nel cast de I Cesaroni - Il ritorno, riceve gli auguri anche dalla ‘cognata’ 18enne Chanel

Festeggia già a mezzanotte con una torta tutta panna: questo 30 aprile è un giorno speciale

Questo 30 aprile è un giorno davvero speciale. Melissa Monti compie 21 anni: sui social arriva la tenera dedica del fidanzato Cristian Totti. Lei la reposta e fa lo stesso con quella della cognata Chanel, che il prossimo 13 maggio spegnerà 19 candeline e non dimentica di farle gli auguri.

Melissa Monti compie 21 anni: la tenera dedica del fidanzato Cristian Totti sui social

Lei e Cristian, 20 anni, primogenito di Francesco e Ilary Blasi, stanno insieme da circa tre anni. Melissa è ormai una di famiglia. Il ragazzo le scrive appassionato: “Auguri amore mio, ti auguro tutta la felicità del mondo. Ti amo”. Le sue parole sono accompagnate da due scatti in cui sono insieme.

Il post del 20enne

Gli auguri della 'cognata' Chanel, 18 anni

Melissa vive un momento d’oro professionalmente, conosciuta per film e serie tv come Mi chiamo Maya e Solo per amore, è nel cast del popolarissimo I Cesaroni - Il ritorno, in onda su Canale 5. La Monti interpreta il personaggio di Caterina, studentessa compagna di classe di Marta, la figlia di Marco ed Eva.

A mezzanotte e un minuto spegne le candeline su un magnifico dolce

A mezzanotte e un minuto spegne le candeline su un enorme torta tutta panna, con sopra i lamponi sulla quale campeggia la sua età, 21. Poi è probabile arrivi la festa insieme al suo ragazzo, il resto della famiglia e gli amici. Anche imprenditrice, è a capo con la sorella Martina del brand Lemema, sfoga così l’irrefrenabile passione che ha per la moda.