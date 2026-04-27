“Non ci siamo parlate per un po’”, confessa a Giulia Salemi, ospite di Non lo faccio x moda

La 36enne tira frecciate a Francesco Monte: "Mi dimentico di essere stata fidanzata con lui"

Si apre finalmente senza più peli sulla lingua. Cecilia Rodriguez parla della lite con la sorella 41enne Belen e svela tutto. “Ero arrabbiata”, confessa a Giulia Salemi, ospite del podcast Non lo faccio x moda. Poi arrivano le stoccate all'ex Francesco Monte, a cui è stata legata dal 2013 al 2017. Il pugliese 37enne, ora insieme a Isabella De Candia, 40 anni, è stata fidanzato pure con l'italo-persiana 33enne dal 2018 al 2019.

''Ero arrabbiata'': Cecilia Rodriguez svela tutto della lite con Belen, stoccate all'ex

Con la showgirl tutto è accaduto durante la sua gravidanza, quando la 36enne era incinta di Clara Isabel, nata il 15 ottobre scorso. “Con mia sorella sì, avevo litigato. Non mi sono sentita però di dirlo perché erano cose nostre, cose personali. Non ci siamo parlate per un po’. Ero incinta ed ero arrabbiata con il mondo perché mi sembrava volessero rovinarmi un bel momento”, spiega Chechu. Fa riferimento ad alcune voci che l’avrebbero voluta in crisi col marito 33enne Ignazio Moser, poi smentite a voce e dai fatti.

“E’ stata una litigata tra sorelle, non ci siamo capite né trovate”, sottolinea ancora l’argentina, che avrebbe preferito tenere tutto nel privato. Ceci affronta anche un argomento complicato: ha dovuto convivere con una sorella molto famosa. “Non sono mai stata gelosa della sua carriera, ma a casa sì, mi è successo da figlia. In famiglia si dava molta importanza a lei, c’erano momenti in cui si parlava solo di lei. Ti viene da chiedere: ‘Perché non si parla così anche di me?’”.

“Non ci siamo parlate per un po’”, confessa a Giulia Salemi, ospite di Non lo faccio x moda. La 36enne tira frecciate a Francesco Monte: "Mi dimentico di essere stata fidanzata con lui"

A distanza di mesi tra lei e Belen è arrivata la pace: “Poi abbiamo avuto modo di parlarci. Ci amiamo veramente tanto”. E sui contrasti l’influencer e modella minimizza: “Siamo molto diverse, è normale”.

Cecilia con Giulia parla del fidanzato avuto in comune. Tira qualche stoccata con la complicità della padrona di casa. “Mi ero dimenticata di questa cosa, io dimentico di essere stata fidanzata con lui che non so se è una cosa carina…”, dice. “Proprio carina non è, ma ci sarà un motivo…”, replica l’altra sarcastica.

Si parla di sex toys. La Rodriguez e Moser non hanno mai fatto mistero di usarli nell’intimità. Lei svela: “Per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua, perché diceva che doveva usare il suo... Mi sembrava un po’ retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare, altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia”. Il riferimento parrebbe esplicito. La Salemi approva e commenta: “Non c’è nulla di cui vergognarsi”.