“Io invece faccio il tifo per lei”, dice il ragazzo, classe 2006, quando si parla di amore per la mamma 60enne

L’opinionista di Uomini e Donne è anche genitore di Mattias, nato nel 2003, e Gianluca, 2007, avuti dall’ex Kikò Nalli

Lo presenta a Verissimo. Tina Cipollari va per la prima volta in tv col suo secondo figlio Francesco. La storica opinionista di Uomini e Donne è anche genitore di Mattias, nato nel 2003, e Gianluca, 2007, avuti dall’ex Kikò Nalli, sposato il 12 maggio 2005 e da cui si è separata ufficialmente nel marzo del 2018, nonostante la loro storia d’amore fosse terminata prima. “I miei fratelli sono gelosi”, svela il ragazzo, classe 2006. Gli altri due sono possessivi quando si parla di ‘amore’ riguardo la mamma 60enne. “Io invece faccio il tifo per lei”, sottolinea.

''I miei fratelli sono gelosi'': Tina Cipollari per la prima volta in tv col suo secondo figlio Francesco, classe 2006

“Ho avuto i miei tre figli a poca distanza l’una dall’altra. Quando i miei figli facevano casino staccavo la corrente e mi nascondevo in un’altra stanza. Sono molto ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Ora mi sono calmata. Ai miei figli ho trasmesso il rispetto per il prossimo, a essere generosi, a credere nell’amicizia e a non essere egoisti e di pensare al prossimo”, confida davanti alle telecamere Tina.

Parla della fine del legame con Kikò, 55 anni, hair stylist che ha partecipato al GF 16 nel 2019. "Pensavo fosse più complicato. La decisione di separarci, in cuor nostro, l'avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva i coraggio di dirlo. Poi una sera ci siamo guardati, eravamo a tavola da soli, e abbiamo deciso di interrompere il matrimonio. Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche a casa”, spiega la Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne è anche genitore di Mattias, nato nel 2003, e Gianluca, 2007, avuti dall’ex Kikò Nalli. Il ragazzo legge una lettera alla 60enne, lei si commuove

“I miei genitori ci hanno trasmesso tanti valori. I miei fratelli all’inizio hanno sofferto la separazione, mentre io l’ho sempre vissuta con tranquillità perché loro non ci hanno fatto del male. Ci hanno detto che non sarebbe cambiato nulla e così è stato”, conferma Francesco.

Il figlio poi legge una lettera alla madre: “Non ci fai mai mancare nulla, soprattutto l’amore. So che non è facile essere mamma, eppure ci dai sempre il meglio di te. Tutto quello che fai non passa inosservato, sei il nostro punto di riferimento e la nostra casa. Ti voglio bene più di quanto riesca a dire”. Lei si commuove: “Io per loro ho sacrificato molte cose della mia vita e continuerò a farlo, per questo ogni giorno ho paura di morire senza vederli realizzati. Penso a questo tutti i giorni. Non si sa mai nella vita. Questo mi rende veramente debole”.

Quando le si domanda se pensa che potrebbe diventare nonna, Tina trasale: “Io nonna? Non ci arriverò. Sono giovane ma non penso che si metteranno a fare i figlia a 20 anni. Mi adatterò anche come nonna, che devo dire”. Sull’amore che manca da un po’ nella sua vita ammette: “Io l’amore? Se succede ti chiamo”. Interviene Francesco: "I miei fratelli sono sempre più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno".