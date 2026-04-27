La showgirl svizzera poi sulle nozze della figlia Aurora confessa: “Piangerò”

“Saranno tre giorni di matrimonio”: svela, rivelando pure dove sarà celebrato, in Sicilia

Michelle Hunziker a Verissimo non può rimanere in silenzio. In tv, per la prima volta, si apre sulla storia d’amore che vive con Giulio Berruti, ex di Maria Elena Boschi. La 49enne non vuole dire molto sul legame appena nato con l’attore e medico 44enne, ma ammette: “Sì, sono felice”.

''Sì, sono felice'': Michelle Hunziker in tv per la prima volta si apre sulla storia d’amore con Giulio Berruti

“Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco”, chiarisce la svizzera. Poi aggiunge: “Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera”. Il suo volto raggiante parla da solo.

La showgirl poi svela alcuni particolari delle nozze della sua primogenita Aurora Ramazzotti. La 29enne il prossimo 4 luglio sposerà il compagno 30enne, Goffredo Cerza, da cui ha avuto Cesare, 3 anni. “Il passo più grande l'hanno fatto, stanno insieme da nove anni, sono bravissimi si sono messi insieme che avevano vent'anni, hanno fatto un bebè che adesso ha compiuto tre anni, Cesare”, spiega.

La showgirl svizzera poi sulle nozze della figlia Aurora confessa: “Piangerò”

“Lo hanno già comunicato - aggiunge Michelle - si sposeranno il 4 luglio in Sicilia, sarà molto emozionante, non so neanche come farò perché solo a parlarne mi viene da piangere, sarà una tragedia, la mamma della sposa che piange tutto il tempo, infatti mi nasconderò”. "I fratelli di Auri sono emozionatissimi - rivela ancora - tutti e quattro parteciperanno, faranno delle cose, mia figlia ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole comunque emozionarci, però i quattro fratelli hanno tutti un ruolo".

Le nozze di Aury, come aveva già lasciato trapelare lei stessa, saranno un vero evento ‘continuato'. Mamma Hunziker confida: "Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene”.